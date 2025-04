Same bóle, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, czyli górnej części brzucha to dyspepsja. Ocenia się, że ma je ok. 25% populacji osób dorosłych, na chorobę wrzodową cierpi natomiast 7%. Chociaż choroba wrzodowa kojarzy się z żołądkiem to częściej, bo w ok. 64% dotyczy dwunastnicy.

Dyspepsja i co jeszcze

Do objawów choroby wrzodowej należą, wyżej wymieniona, dyspepsja jak również nudności, wymioty i odbijania.

Czym jest wrzód?

Ściana żołądka ma złożoną budowę. Gdyby spojrzeć na nią od środka zobaczylibyśmy błonę śluzową, pod spodem jest blaszka mięśniowa i na zewnątrz błona surowicza. O wrzodzie mówimy kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem ściany żołądka, które obejmuje błonę śluzową i mięśniową.

Czemu powstają wrzody?

Obecnie z główną przyczynę uważa się zakażenie bakterią Helicobacter pylori oraz nadużywanie preparatów niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czyli zawierających na przykład ibubrofen, ketonal, diklofenak, kwas acetylosalicylowy. Do rzadkich przyczyn zalicza zespół Zollingera-Ellisona – guz, który wytwarza hormon, gastrynę, która stymuluje żołądek do wytwarzania nadmiernej ilości kwasu solnego.

Głównym składnikiem soku żołądkowego jest kwas solny, który jest bardzo żrący. W normalnych warunkach błona śluzowa wytwarza ochronną warstwę śluzu dzięki czemu kwas solny nie ma do niej dostępu i nie uszkadza jej. W wyżej wymienionych przypadkach dochodzi do uszkodzeń błony śluzowej oraz zmniejszenia syntezy ochronnych składników. Przez to ściana żołądka zostaje narażona na żrące działanie kwasu solnego i dochodzi do powstawania jej głębokich uszkodzeń, czyli wrzodów.

Wybierasz leczenie czy powikłania?

Choroba wrzodowa to nie tylko palące dolegliwości, ale również palący problem. Nie leczona może mieć poważne konsekwencje. Wrzód może się powiększać, aż do przedziurawienia, to poważne powikłanie, które wymaga leczenia operacyjnego. Wrzód może krwawić, jeśli dodatkowo z powodu innej choroby przyjmujemy leki, które zmniejszają krzepliwość krwi to może to być całkiem spory krwotok. Przewlekły stan zapalny, który spowodowany jest zakażeniem Helicobacter pylori może spowodować zwężenie dolnej części żołądka, które będzie przyczyną zalegania treści pokarmowej, objawiającego się nudnościami i wymiotami oraz predysponuje do powstania raka żołądka.

Leczenia obejmuje usunięcie dwóch głównych przyczyn choroby wrzodowej – zakażenia H. pylori oraz zmniejszenia ilości żrącego kwasu solnego w soku żołądkowym. Lekarze dysponują antybiotykami, które skutecznie dają sobie radę z bakterią oraz lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego (inhibitory pompy protonowej i H2blokerami). Dodatkowo niekiedy stosuje się lek osłaniający błonę śluzową i wspomagający gojenie, czyli mizoprostol.

Pomóż lekarzowi, a pomożesz sobie

Możemy zrobić dużo by leki, które przepisze nam lekarz działały skuteczniej. Przyjrzyjmy się dokładnie temu jak się odżywiamy. Pewne produkty nasilają objawy, spróbujmy ustalić, które w naszej diecie nam nie służą i ich unikajmy lub ograniczmy ich spożycie. Mocne alkohole oraz duże ilości kawy oraz palenia papierosów nasilają dolegliwości warto więc z nich zrezygnować. Ważne jest regularne spożywanie posiłków. Jedząc częściej małe porcje unikniemy bóli brzucha pomiędzy posiłkami.

