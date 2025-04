Profilaktyka wtórna

Jej zasady pokrywają się z zasadami profilaktyki pierwotnej. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest redukcja masy ciała i umiarkowanie nasilony wysiłek fizyczny. Łączenie terapii farmakologicznej z rehabilitacją może doprowadzić do kontroli przebiegu choroby, zatrzymania stanu satysfakcjonującej sprawności i tym samym, do zwiększenia komfortu życia.

Polecamy: Zwyrodnienie stawów - efekt stylu życia

Reklama

Rehabilitacja

W Polsce dysponujemy przede wszystkim kinezyterapią, czyli leczeniem ruchem. Ćwiczenia mają na celu zapobieganie dalszym zniekształceniom i korekcję już zaistniałych deformacji. Ruch może mieć charakter bierny (rehabilitant porusza kończynami chorego) i czynny (wykonywany samodzielnie). Zazwyczaj w początkowym okresie pracuje się pod kontrolą rehabilitanta, który pokazuje jakie ćwiczenia należy wykonywać, by móc powtarzać je samodzielnie w domu. Program ćwiczeń jest dobierany indywidualnie do potrzeb i możliwości chorego.

Masaże to bardzo lubiana i przyjemna forma rehabilitacji. Istnieje wiele modyfikacji (masaż klasyczny, wodny, przyrządowy) i wszystkie mają na celu zmniejszenie napięcia mięśni oraz poprawę krążenia krwi w tkankach.

Masaż powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony rehabilitant!

Kolejną metodą rehabilitacji jest elektroterapia. Polega ona na leczeniu przy użyciu prądu elektrycznego. Jej działanie ma na celu poprawienie krążenia w tkankach dotkniętych schorzeniem. Podczas zabiegu jonoforezy używane są miejscowo działające leki przeciwzapalne (maści, żele), których dystrybucja do tkanek jest poprawiana dzięki siłom elektromagnetycznym.Termoterapia jest słabo rozwiniętą w Polsce metodą, polegającą na leczeniu wysokimi lub niskimi temperaturami. Łagodzi objawy schorzenia i zmniejsza ból.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest bardzo częstą przyczyną leczenia sanatoryjnego. Możesz o to zapytać swojego lekarza, który pomoże Ci wybrać metodę terapii! Niestety, czas oczekiwania na decyzję NFZ o przydzieleniu sanatorium jest bardzo długi.

Polecamy: Jak prawidłowo zdiagnozować chorobę reumatyczną?

Reklama

Zaopatrzenie ortopedyczne

To nic innego jak przyrządy usprawniające poruszanie się i funkcjonowanie stawu. Mogą to być laski, kule łokciowe, balkoniki, a przy schorzeniach kręgosłupa – specjalne kołnierze, pasy i inne ortezy.

Różnorodność technik i urządzeń jest liczny, a powyższy opis nie wyczerpuje wszystkich możliwości współczesnej medycyny. Daje to uzasadnioną nadzieję na pozbycie się przewlekle stosowanych leków przeciwbólowych.