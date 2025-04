Na przystawkę... paracetamol

Terapię przeciwbólową rozpoczynamy od tego właśnie leku (jest mnóstwo nazw handlowych, zwracaj uwagę jak nazywa się substancja czynna), gdyż jego profil bezpieczeństwa jest zdecydowanie największy. Lek, poprzez działanie ośrodkowe – na układ nerwowy uśmierza ból i obniża gorączkę, jest zaś stosunkowo bezpieczny dla przewodu pokarmowego i nerek (czego nie można powiedzieć o wielu NLPZach – czytaj dalej). Stosujemy zazwyczaj 1 gram co 6 godzin (4 gramy na dobę). Powszechnie znane szkodliwe działanie dla wątroby rozpoczyna się od dobowej dawki 15-25 gramów, jest więc spory margines bezpieczeństwa.

Danie główne... NLPZy

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to duża grupa farmakoterapeutyków różniących się między sobą siłą działania i szkodliwością dla organizmu. Różna jest też osobnicza skuteczność leków wobec każdego z nas. Powszechne działania niepożądane są związane z przewodem pokarmowym (bóle brzucha, biegunka, choroba wrzodowa, krwawienia), uszkodzeniem nerek, reakcjami nadwrażliwości (wysypka, astma).

W celu zabezpieczenia żołądka przed ich szkodliwym działaniem zaleca się jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol), jednak nie ma zgodności co do konieczności stosowania ich u wszystkich pacjentów. Za najbezpieczniejszy NLPZ jest uznawany ibuprofen – dawka maksymalna (doustna) to 400 miligramów co 6 godzin. Leki te są także przeciwskazane w ciąży i okresie karmienia piersią. Możemy je stosować w formie doustnej, doodbytniczej, miejscowej (maści, kremy).

Deser

Brak skuteczności paracetamolu i NLPZów (można stosować je razem) zmusza do sięgnięcia po leki z grupy opioidów. W Polsce bardzo popularne są preparaty zawierające tramadol. Dawkowanie: 50-100 miligramów co 4-6 godzin. Częstsze działania niepożądane: bóle głowy, mdłości, zaparcia, nadmierne pocenie, uczucie zmęczenia, sporadycznie pobudzenie psychoruchowe, omamy. Nie stosujemy go w ciąży. Brak opanowania objawów po połączeniu wszystkich wyżej wymienionych grup upoważnia do sięgnięcia po silniejsze opioidy (np. morfina).

Przekąski

Miejscowo możemy zastosować plastry z kapsaicyną, są dobrze tolerowane, ale mogą wywołać podrażnienia skóry i uczucie pieczenia. W zaostrzeniach zdarza się, że podajemy dostawowo preparaty glikokortykosteroidów, nie jest to jednak metoda długotrwałego leczenia.

Ponadto dysponujemy szeregiem leków o nie do końca potwierdzonej skuteczności i niepoznanym mechanizmie działania, które jednak pomagają wielu pacjentom, być może na zasadzie placebo. Są to między innymi: siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, diacereina, wyciągi z awokado i soi, preparaty z chrząstek rekina.

Wielość preparatów o różnych mechanizmach działania zapewnia duże prawdopodobieństwo skutecznego opanowania bólu i poprawy jakości życia.

