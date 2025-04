Diagnostyka laboratoryjna coraz częściej wykorzystuje metody immunologiczne. Do tej pory jednak, jeśli istniała potrzeba wykrycia jakiegoś przeciwciała (czyli białka produkowanego przez nasz organizm pełniącego funkcje ochronne), potrzebny był antygen, który by spowodował produkcję danego przeciwciała. Ograniczało to znacznie diagnostykę opartą na metodach immunologicznych i czyniło ją bardzo drogą. Jednak dzięki badaczom z Instytutu Naukowego Scripps możliwe jest wytwarzanie w tani i szybki sposób syntetycznych molekuł pełniących rolę antygenu i pozwalające wykryć wiele różnych przeciwciał.Badacze po pierwszych sukcesach w testach na zwierzętach postanowili sprawdzić skuteczność swojej metody w diagnozowaniu choroby Alzheimera. W tym celu pobrano próbki krwi od 6 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, 6 zdrowych osób oraz 6 chorujących na chorobę Parkinsona. Następnie ustalono, że 3 syntetyczne białka gromadzą zdecydowanie więcej przeciwciał klasy IgG u pacjentów z chorobą Alzheimera niż w pozostałych dwóch grupach. Po dalszej analizie okazało się jednak, że na dwie molekuły odpowiadał jeden rodzaj przeciwciała. Tym samym wykryto dwie potencjalne cząsteczki, które mogą posłużyć do identyfikacji tego neurodegeneracyjnego schorzenia. „To badanie rozprawia się z przekonaniem, że jedynym sposobem na uzyskanie potencjalnie użytecznego przeciwciała z krwi jest posiadanie antygenu” – podsumowuje prof. Thomas Kodadek, szef całego projektu badawczego – „ Ponieważ identyfikacja antygenu okazała się tak trudnym zadaniem, zdecydowaliśmy się na wyeliminowanie tego problemu.”Jak podkreślają badacze jest to dopiero początek rewolucji w diagnostyce wielu chorób. Źródło: AlphaGalileo/ kp

