Kiła

Kiła jest chorobą wywoływaną prze krętek kiły. Do zarażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu seksualnego z osobą chorą. Pierwszym objawem jest utworzenie się w miejscu wniknięcia bakterii wrzodu twardego w obszarze narządów płciowych. Zmiana jest pojedyncza i niebolesna, towarzyszy jej powiększenie okolicznych węzłów chłonnych. W tym okresie należy zwrócić się do lekarza i przejść kuracje antybiotykami z grupy penicylin, w przypadku kiły penicylina podawana jest w zastrzykach. Jeżeli sprawę się zaniedba, to choć wrzód ustąpi samoistnie, rozwój choroby będzie trwale postępował. Nieleczona kiła może doprowadzić do zmian narządowych i dochodzi do zajęcia układu nerwowego, które jest nieodwracalne.

Rzeżączka

Rzeżączka jest spowodowana przez dwoinki rzeżączki. Zakażeniu ulega cewka moczowa. Charakterystyczna jest ropna wydzielina z cewki, a także ból i pieczenie przy oddawaniu moczu. U kobiet może dochodzić również do zaburzenia cyklu miesiączkowego. Choroba jest leczona antybiotykami z grupy penicylin.

Istnieje również nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. Objawami są ból i pieczenie przy oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu i wydzielina ropno-śluzowa z cewki moczowej. U kobiet dołączają się upławy i bóle w podbrzuszu. Różnicowanie z jakim zakażeniem mamy do czynienia przeprowadza się na podstawie badań bakteriologicznych wydzieliny z cewki moczowej.

Czytaj też: Jakie badania wykonać w przypadku podejrzenia zakażenia podczas stosunku?

Chlamydie

Chlamydie wywołuje drobnoustrój Chlamydia trachomatis. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania, ponieważ często nie wywołuje żadnych objawów – szczególnie u mężczyzn. Mogą pojawić się objawy zapalenia cewki moczowej. U mężczyzn nieleczona chlamydia może wywołać zapalenie najądrzy, zapalenie gruczołu krokowego a także prowadzić do niepłodności. U kobiet zarażonych chlamydią poza objawami zapalenia cewki występują upławy i ból w podbrzuszu.

Nieleczone zakażenie rozprzestrzenia się wyżej, do macicy i jajowodów i bywa powodem poronień lub bezpłodności.

Wrzód weneryczny

Wrzód weneryczny jest powodowany przez bakterie, do zarażenia którymi dochodzi na drodze kontaktów seksualnych. Powstaje bolesny wrzód z wydzieliną ropną, zmiana otoczona jest czerwoną, zapalną obwódką. W bezpośrednim otoczeniu mogą pojawić się kolejne wrzody. Leczenie prowadzi się antybiotykami.

Kontakty seksualne niosą ze sobą ryzyko zarażenia się chorobami wenerycznymi pochodzenia bakteryjnego. Należy obserwować okolicę narządów płciowych i w razie zauważenia niepokojących zmian lub innych objawów, na przykład ze strony cewki moczowej, zgłosić się do lekarza i podjąć leczenie, aby uniknąć powikłań.

Polecamy też: Profilaktyka zakażeń pochwy

Reklama