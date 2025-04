Każdego dnia w jamie ustnej człowieka gromadzą się bakterie, które tworzą płytkę nazębną – lepką, bezbarwną powłokę, która narasta, jeśli nie jest dokładnie usuwana podczas codziennego szczotkowania. Bakterie zawarte w płytce nazębnej uwalniają toksyny, których działanie może prowadzić do najczęściej spotykanych problemów jamy ustnej, takich jak zapalenie dziąseł. Nieleczone zapalenie dziąseł może ulec progresji do zapalenia przyzębia (potocznie zwanego paradontozą) i doprowadzić z czasem do rozchwiania, a nawet utraty zębów.

Jakie są etapy choroby dziąseł?

Choroby dziąseł objawiają się mniej lub bardziej uciążliwymi dolegliwościami, takimi jak: zaczerwienienie, obrzęk i ból dziąseł, krwawienie podczas szczotkowania i czyszczenia nicią dentystyczną, cofnięcie się dziąseł lub ich oddzielenie od zębów, nierówny zgryz, wysięk ropny kieszonek dziąsłowych, a także nieświeży oddech i nieprzyjemny smak w ustach.

Wyróżniamy trzy etapy choroby dziąseł:

Zapalenie dziąseł to najwcześniejszy etap choroby. Objawia się krwawieniem podczas szczotkowania czy czyszczenia zębów nicią dentystyczną. Na tak wczesnym etapie choroby uszkodzenia dziąseł są odwracalne, gdyż kość i tkanka łączna, które utrzymują zęby, nie są jeszcze objęte procesem chorobowym.

Umiarkowane zapalenie przyzębia to kolejny poziom. Dochodzi tutaj do trwałego uszkodzenia kości i włókien przytrzymujących ząb w zębodole. Tworzy się tzw. kieszonka, w której zbierają się fragmenty jedzenia, powodując namnażanie bakterii. Niezbędna jest tutaj interwencja stomatologa i wzmożona higiena jamy ustnej.

Zaawansowane zapalenie przyzębia jest ostatnim etapem choroby. Kości podtrzymujące zęby ulegają zniszczeniu, przez co zęby mogą się przesuwać, będąc przyczyna nieprawidłowego zgryzu. Niestety często niezbędne jest usunięcie zębów przez stomatologa.

Jak zapobiegać chorobom dziąseł?

Aby przez długie lata cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem pamiętaj:

Najlepszym sposobem zapobiegania zapaleniu dziąseł jest skuteczne i regularne usuwanie płytki nazębnej.

Regularnie odwiedzaj stomatologa w celu profesjonalnego czyszczenia – jest to zabieg, który usuwa płytkę i kamień nazębny. Dentysta pomoże Ci też dobrać metody i produkty najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb w zakresie higieny jamy ustnej.

Szczotkuj zęby minimum dwa razy dziennie przez dwie minuty używając pasty o działaniu przeciwbakteryjnym oraz zmniejszającym objawy zapalenia dziąseł. Wybierz szczoteczkę, która jest zaprojektowana, aby skutecznie usuwać płytkę nazębną. Jako uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej używaj płukanek antybakteryjnych. System ochrony dziąseł meridol ® składający się z pasty do zębów meridol ® i płynu do płukania jamy ustnej oraz szczoteczki i jest szczególnie skuteczny i tym samym łagodnie chroni podrażnione dziąsła. Preparaty z systemu ochrony dziąseł meridol ® dezaktywują płytkę nazębną i hamują tworzenie się nowej płytki, wspierając odbudowywanie prawidłowej flory bakteryjnej w jamie ustnej.

Używaj nici dentystycznej, aby usunąć płytkę z przestrzeni międzyzębowych.

