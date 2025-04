Życie seksualne – jakie niesie zagrożenia?

Znaczna część dolegliwości intymnych związana jest z aktywnym życiem seksualnym. Szczególnie częste zmiany partnerów seksualnych, czy przygodne kontakty mogą skutkować rozwojem choroby wenerycznej. Wyeliminowanie ryzyka tych schorzeń jest możliwe poprzez utrzymywanie kontaktów seksualnych ze zdrowym partnerem lub zabezpieczanie się np. poprzez używanie prezerwatyw.

Higiena intymna – jak o nią dbać?

Ze względu na budowę anatomiczną, zmiany hormonalne oraz funkcje życiowe okolice narządów rodnych kobiety są szczególnie narażone na liczne zakażenia. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny intymnej. Szczególnie w czasie miesiączki należy myć intymne miejsca kilka razy dziennie. Ostatnio częstym schorzeniem występującym u kobiet jest grzybica pochwy.

Jak leczyć drożdżycę?

Drożdżyca wywołana jest najczęściej przez drożdżaki Candida albicans. Główne przyczyny powstania schorzenia to właśnie nieodpowiednia higiena intymna i kontakt seksualny z chorym partnerem. Typowe objawy drożdżycy to pieczenie, świąd okolic intymnych i gęste upławy. Diagnozę stawia się na podstawie powyższych symptomów. Leczenie polega na przyjmowaniu środków przecigrzybiczych.

Chlamydioza – nie lekceważ jej

Zakażenie wywołuje bakteria Chlamydia trachomatis. Zazwyczaj chorują osoby aktywne seksualnie, nie używające prezerwatyw. Choroba objawia się wodnistym wyciekiem z cewki moczowej, pieczeniem, upławami i częstym oddawaniem moczu. Nieleczona chlamydioza może skutkować bardzo nieprzyjemnymi powikłaniami.

Czym jest rzeżączka?

Rzeżączka jest chorobą zakaźną wywołaną przez Neisseria gonorrhoeae. W przypadku tej choroby również do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktów seksualnych. W leczeniu wykorzystuje się antybiotykoterapię. Informacje na temat tej choroby dostępne są w artykule:

