Jakie są objawy chorób kobiecych?



Jakie są najczęstsze objawy chorób kobiecych, które powinny skłonić Cię do wizyty u lekarza?

Dowiedz się więcej tutaj: Objawy chorób kobiecych

Alfabetyczny wykaz chorób kobiecych:

Chlamydioza



Chlamydioza to choroba przenoszona drogą płciową. Im więcej partnerów, tym większe ryzyko jej wystąpienia. Chlamydioza daje żadnych objawów, ale jej konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Przeczytaj: Chlamydioza - ukryte niebezpieczeństwo

Dyspareunia



Dyspareunia to inaczej odczuwanie bólu podczas współżycia. Przyczyną mogą być schorzenia narządów płciowych, ale i problemy psychologiczne.

Przeczytaj więcej: Dyspareunia - gdy seks staje się bolesny...

Endometrioza



Bolesne miesiączki – zwłaszcza te, w których ból trwa przez cały okres krwawienia – mogą oznaczać endometriozę.

Przeczytaj: Jakie są objawy endometriozy?

Grzybica



Grzybica najczęściej odpowiada za zapalenie pochwy i sromu. Objawia się uporczywym pieczeniem, swędzeniem i zaczerwienieniem okolic intymnych.

Dowiedz się: Jak leczyć grzybicę?

Guzek w piersi



Guzek w piersi ma różne przyczyny – w 20% jest to ryzyko nowotworu, może to też być mastopatia, gruczolakowłokniak, brodawczak, torbiel lub stan zapalny.

Dowiesz się więcej tutaj: Guzek w piersi - czy to powód do niepokoju?

Nadżerka macicy



Nadżerka to wbrew pozorom bardzo częsta kobieca przypadłość. Bez paniki! Większość nadżerek jest łagodna. Żeby wiedzieć, jak rozmawiać z lekarzem i o co spytać,

dowiedz się więcej: Nadżerka macicy - ile o niej wiesz?

Mięśniaki macicy



Mięśniaki macicy to łagodne nowotwory, które zamieniają się w nowotwór złośliwy, czyli raka, tylko w 1% przypadków. Objawami mogą być bolesne i nieregularne miesiączki, liczne upławy, bóle brzucha.

Przeczytaj: Czym grożą mięśniaki macicy?

Rak szyjki macicy



Rak szyjki macicy może być wywołany wirusem HPV, przenoszonym drogą płciową. Dlatego czynniki ryzyka to m. in. wczesne i intensywne współżycie seksualne, a także stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez lata, wiek i inne czynniki. Wcześnie wykryty jest uleczalny.

Polecamy: Rak szyjki macicy - zobacz, czy Ci grozi

Rzęsistkowica



Rzęsistkowica to choroba przenoszona drogą płciową. Od kilku do kilkunastu dni po współżyciu, podczas którego mogło dojść do zakażenia, pojawia się wydzielina o nieprzyjemnym zapachu i żółto-zielonkawym kolorze, a także ból i pieczenie.

Czytaj tutaj: Seks, ręczniki i rzęsistkowica

Waginoza bakteryjna



Waginoza to przyczyna ponad połowy zakażeń dróg rodnych u kobiet. Waginoza jest przenoszona drogą płciową. Często powstaje w wyniku niewłaściwej higieny intymnej. Objawia się nieprzyjemnymi w zapachu upławami, świądem, pieczeniem.

Przeczytaj: Co to jest bakteryjna waginoza?

Wulwodynia



Wulwodynia to inaczej zespół bolesnego sromu – objawia się bólem warg sromowych, odczuwalnym nawet bez ich dotykania.

Dowiedz się czym jest: Wulwodynia, czyli zespół bolesnego sromu

Zapalenie dróg moczowych (ZUM)



Zapalenie dróg moczowych to potocznie zapalenie pęcherza. Kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na zapalenie pęcherza. Jeśli co 15 minut odczuwasz parcie na mocz, a także dokucza ci ból i pieczenie, to może być zapalenie pęcherza.

Czutaj tutaj: Dolegliwość kobiety - zapalenie dróg moczowych (ZUM)

Zespół zapalenia przedsionka pochwy (VVS)



Bardzo silny, wręcz palący ból wejścia do pochwy, który odczuwasz przy dotyku lub nacisku, może świadczyć o VVS – zespole zapalenia przedsionka pochwy.

Przeczytaj: Czym jest zespół zapalenia przedsionka pochwy (VVS)?