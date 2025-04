Jakie funkcje pełni krtań?

Krtań zlokalizowana jest na skrzyżowaniu drogi oddechowej i pokarmowej. W skład krtani wchodzą parzyste i nieparzyste chrząstki połączone stawami, więzadłami i mięśniami od wewnątrz pokryte błoną śluzową. Dzięki obecności fałdów głosowych ulegającym drganiom w wyniku przepływającego przez nie powietrza jesteśmy w stanie wydawać dźwięki. Jednak to nie jedyna funkcja krtani. Umożliwia nam również oddychanie oraz zapobiega przedostaniu się do płuc składników pokarmowych.

Polecamy: Do czego potrzebna nam krtań?

Reklama

Wady wrodzone krtani

W okresie wzrostu wewnątrzmacicznego może dojść do zaburzeń w tworzeniu krtani. Niemowlę rodzi się wówczas z nieprawidłową strukturą tego narządu. Najczęściej mamy do czynienia z laryngomalacją, czyli wydłużoną i poszerzoną nagłośnią.

Przeczytaj: Nieprawidłowo zbudowana krtań - jakie objawy?

Skąd się bierze chrypka?

Większość chorób krtani objawia się chrypką. Z reguły wywołana jest niegroźnymi infekcjami górnych dróg oddechowych. W niektórych przypadkach może być symptomem znacznie poważniejszych chorób. Szczególnym wskazaniem do wizyty u laryngologa jest przedłużająca się chrypka występująca u osób palących papierosy. Może być sygnałem toczących się zmian nowotworowych w omawianym narządzie.

Sprawdź: O czym może świadczyć chrypka?

Co należy wiedzieć o raku krtani?

Rak krtani jest jednym z najczęściej występujących nowotworów układu oddechowego. W większości przypadków dotyczy mężczyzn w wieku 40-60lat, ale może pojawić się również wcześniej. Głównymi czynnikami ryzyka są palenie tytoniu oraz nadużywanie alkoholu. Do rozwoju tego nowotworu mogą przyczynić się również czynniki zawodowe oraz różne zanieczyszczenia.

Przeczytaj: U kogo najczęściej występuje rak krtani?

Reklama

Czym jest brodawczak krtani?

Chrypka może wystąpić także w wyniku rozwoju brodawczaka krtani, uznawanego za stan przednowotworowy. Czynnikiem etiologicznym tej choroby jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeważnie lokalizuje się na strunach głosowych. Do innych objawów tego schorzenia zalicza się duszność, suchy kaszel, problemy z połykaniem.

Polecamy: Skąd się biorą brodawczaki krtani?