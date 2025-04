Choroby macicy cz. 1

Macica to narząd kobiecy, znajdujący się w jamie miednicy. Ma kształt odwróconej gruszki i dzieli się na trzy części – dno, cieśń i szyjkę. Macica, idąc od wewnątrz, zbudowana jest z następujących warstw: błona śluzowa, warstwa mięśniowa i surowicza. Błona śluzowa podlega przekształceniom związanym ze zmianami hormonalnymi w cyklu miesiączkowym.

W pierwszych kilku dniach złuszcza się, co obserwujemy w postaci krwawienia, później stopniowo narasta, tworząc idealne warunki dla zagnieżdżenia się w niej zarodka. Jeżeli wówczas nie dojdzie do zapłodnienia – błona śluzowa (endometrium) złuszcza się. Warstwa mięśniowa odgrywa dużą rolę podczas ciąży. Rozciąga się pod wpływem wzrostu dziecka, by później po porodzie powrócić do swoich pierwotnych rozmiarów.

Choroby nowotworowe macicy są częste wśród kobiet. Na ich tragiczny przebieg mam wpływ w głównej mierze kulejąca profilaktyka. Przeznacza się na nią fundusze, a tymczasem kobiety nie stawiają się na badania. Wzorem powinny być dla nas kobiety z Rumunii lub Finlandii. W tym pierwszym kraju, jeżeli kobieta nie zjawi się na badania profilaktyczne szyjki macicy, wówczas otrzymuje informację od lekarza, że ten rezygnuje z podejmowania jakiegokolwiek świadczenia leczniczego wobec niej. Co równoważne jest dla kobiety ze wstydem, a to ją mobilizuje do znalezienia innego lekarza, ale oddalonego, o zgrozo, o 100 km od poprzedniego. W Finlandii z kolei, badania profilaktyczne są wliczone do ubezpieczenia, niestawienie się na nie powoduje wzrost składek. Może i w naszym kraju należałoby coś zmienić?

Polipy macicy

Najprościej opisując polipy to przerośnięte fragmenty błony śluzowej macicy, które nie są złośliwymi zmianami. Przyczyny ich powstawania nie są do końca poznane, ale wiąże się je z zaburzeniami hormonalnymi – podwyższony poziom estrogenów. Niestety, czasem trudno jest je wykryć, gdyż mogą nie dawać żadnych objawów. Naszą uwagę powinny zwrócić plamienia międzymiesiączkowe i występujące po stosunku płciowym. Ponadto mogą się pojawić upławy o charakterze galaretowatym. Jeżeli polip jest większych rozmiarów, może wywoływać bóle podobne do porodowych (skurcze).

Badaniami koniecznymi w diagnostyce są: badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe. Leczenie odbywa się w oddziale ginekologii operacyjnej.



Mięśniaki macicy

Są to zmiany nowotworowe zlokalizowane w warstwie mięśniowej macicy. Mogą mieć różną wielkość – od gabarytów orzecha laskowego po rozmiary grejpfruta. Przyczyny ich powstawania wiążą się z zaburzeniami hormonalnymi, a pojawiają się zwykle u kobiet przed okresem przekwitania. Objawy towarzyszące mięśniakom zależą od ich wielkości, a zalicza się do nich krwawienia/plamienia, z obecnością skrzepów, którym towarzyszą dolegliwości bólowe. Ból jest o tyle specyficzny, że może lokować się w różnych miejscach – bóle podbrzusza i krzyża. Występują też symptomy mogące być łudząco podobne do problemów gastrycznych – zaparcia, uczucie pełnego brzucha. Może być również odczuwane większe parcie na mocz.

W diagnostyce wykorzystuje się badanie ginekologiczne i USG przezpochwowe. Leczenie jest farmakologiczne lub operacyjne, co zależy od wielkości, ilości i charakteru mięśniaków.

Rak endometrium

Jego występowanie wzrasta wraz z wiekiem. Na skutek patologicznego przerostu endometrium dochodzi do zmian nowotworowych. Często na jego rozwój mają wpływ: otyłość, bezdzietność, PCOS oraz zaburzenia metaboliczne i nadciśnienie. Głównym objawem nowotworowych zmian w endometrium są krwawienia (plamienia) międzymiesiączkowe i pomenopauzalne. Leczenie opiera się na łyżeczkowaniu macicy i włączeniu radio lub chemioterapii. W celu spotęgowania efektu leczniczego, łączy się kilka metod terapii naraz.

Aby zapobiec u siebie rozwojowi wspomnianych chorób macicy, należy systematycznie co dwa lata, po ukończeniu 20. roku życia zgłaszać się na badania profilaktyczne, którym w tym przypadku jest USG przezpochwowe (wewnętrzne). Wystąpienie plamień międzymiesiączkowych oraz pomenopauzalnych powinno nas skłonić do zasięgnięcia porady ginekologicznej. Przeczekanie i zlekceważenie objawów, zwykle staje się przyczyną cierpienia i niepotrzebnej śmierci (której można było zapobiec). Zachęcam więc drogie Panie do wykonywania badań profilaktycznych naszych kobiecych narządów.

Katarzyna Ziaja