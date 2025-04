Chorujemy od najmłodszych lat

Z chorobami dolnych dróg oddechowych borykamy się już od najmłodszych lat. Częstym schorzeniem występującym wśród niemowląt i małych dzieci jest zapalenie oskrzelików, zazwyczaj spowodowane infekcją wirusową. W większości przypadków przebieg choroby ma charakter łagodny, czasami jednak przybiera ciężką postać i leczenie musi odbywać się w szpitalu. Pierwsze sygnały choroby nie są charakterystyczne, najczęściej obserwujemy kichanie, katar, zaczerwienienie spojówek. Następnie pojawia się przyśpieszone oddychanie, kaszel i gorączka. Więcej informacji na temat choroby znajdziesz w artykule:

Co rodzic wiedzieć powinien o zapaleniu oskrzelików u dzieci i niemowląt?

Nie bagatelizujmy zapalenia oskrzeli!

W wyniku zakażenia dróg oddechowych często dochodzi do ostrego zapalenia oskrzeli. Głównym czynnikiem sprawczym są wirusy, przedostające się do organizmu drogą kropelkową. Infekcja powoduje bóle mięśniowe i kostne, gorsze samopoczucie, gorączkę, kaszel. Zlekceważenie tych objawów i nie podjęcie leczenia w porę może spowodować powikłania ze strony płuc.

Polecamy: Które wirusy mogą być przyczyną ostrego zapalenia oskrzeli?

Gdy sprawcami są bakterie...

Infekcyjne zapalenie oskrzeli może również wywołać czynnik bakteryjny. Najczęściej występuje jako tzw. nadkażenie po wcześniejszej infekcji wirusowej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w artykule:

Ostre zapalenie wywołane przez bakterie - nie daj się zaskoczyć!

Kiedy mamy do czynienia z przewlekłym zapaleniem oskrzeli?

Odrębną jednostką chorobową atakującą oskrzela jest przewlekła postać zapalna tego narządu. Nie jest powikłaniem ostrej postaci, lecz skutkiem palenia tytoniu oraz ciągłego narażenia na zanieczyszczenia obecne we wdychanym powietrzu. Obok rozedmy płuc jest jedną z dwóch głównych przyczyn rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Przeczytaj: Dlaczego przewlekłe zapalenie oskrzeli jest niebezpieczne?

POChP to też choroba dotycząca oskrzeli

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) to schorzenie znacznie obniżające komfort życia chorego. W jej przebiegu dochodzi do zwężenia oskrzeli, co skutkuje gorszym przepływem powietrza przez drogi oddechowe i trudnościami w oddychaniu. Niestety tej choroby nie można wyleczyć. Stosowana terapia ma jedynie na celu spowolnienie rozwoju choroby oraz polepszenie jakości życia pacjenta. Głównym objawem schorzenia jest duszność. Diagnozę z reguły można postawić na podstawie badania spirometrycznego.

Przeczytaj: POChP to nie tylko choroba płuc!

Coraz więcej osób choruje na astmę

Astma to przewlekła choroba oskrzeli. Objawia się skurczem drzewa oskrzelowego, co powoduje duszność i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Główną przyczyną obturacji jest zazwyczaj czynnik alergiczny lub infekcja dróg oddechowych. Więcej o tej chorobie przeczytasz w dziale:

Astma

Czym jest rozstrzenie oskrzeli?

Kolejną ciężką chorobą dolnych dróg oddechowych jest rozstrzenie oskrzeli. Polega na nieodwracalnym poszerzeniu światła oskrzeli spowodowanym uszkodzeniem struktury ich ściany. Choroba ta stanowi odmianę przewlekłego zapalenia oskrzeli prowadzącą do powstania trwałych zmian w tym narządzie.

Sprawdź: Jak dochodzi do rozstrzenia oskrzeli?