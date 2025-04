Choroby psychosomatyczne czyli czy naprawdę coś mi dolega?

Boli cię głowa, masz duszności, problemy z żołądkiem… a lekarze mimo badań nie mogą nic znaleźć. To wcale nie musi być sprawa dla dr House – problem może leżeć w twojej psychice.

Psyche i soma

Medycyna lubi testy, wyniki, zdjęcia i USG. Niestety, w bardzo wielu wypadkach nasze dolegliwości wymykają się popularnym definicjom i okazują się mieć bardzo złożone podłoże. Znamy cały dział chorób psychosomatycznych, które choć objawiają się fizycznymi bólami i dysfunkcjami, w rzeczywistości pochodzą z zaburzeń sfery psychologicznej. Stres, obawy, niepewność, kompleksy – wszystko to może powodować nawet bóle zębów!

Choroby psychosomatyczne to takie jednostki chorobowe, które łączą naszą psychikę (psyche) z ciałem (soma).

Jakie to choroby?

Do pewnego stopnia może powiedzieć, że każda choroba wiąże umysł oraz oznaki fizyczne, bo wszak to mózg reguluje pracę wszystkich narządów ciała. Większość dobrze znanych i sklasyfikowanych chorób ulega znacznemu pogorszeniu w sytuacjach stresu – np. stan skóry przy łuszczycy, bóle przy reumatyzmie czy problemy z oddychaniem przy astmie. Z drugiej strony, wiele chorób psychicznych tj. obsesje manifestuje się również fizycznymi oznakami. Wreszcie, są też takie przypadłości, które choć odczuwamy i pochodzą z naszych leków i stresu, nie są w rzeczy samej chorobą, bo mają wymiar jedynie subiektywny, np. poczucie duszenia w klatce piersiowej.

Symptomy

Sposobów w jakie manifestują się nasze psychologiczne problemy może być bardzo wiele. Uzależnione są one od funkcji poszczególnych hormonów, których wydzielanie podczas stresu ulega modyfikacji jak również słabych punktów organizmu i skłonności genetycznych, które czynią nas bardziej podatnymi np. na problemy gastyczne. Do najczęściej obserwowanych symptomów psychosomatycznych należą jednak:

Swędzenie, zwłaszcza skóry głowy i twarzy

Bóle pleców, zwłaszcza krzyża, często połączone z drętwieniem nóg i słabnięciem mięśni nóg

Suchość w ustach

Zmiany skórne, często ropne

Problemy żołądkowe – odbijanie, wzdęcia, gazy, bóle brzucha, mdłości, zatwardzenia, biegunki

Palpitacje serca i bóle w klatce piersiowej

Zawroty głowy

Parcie na pęcherz, potrzeba częstego siusiania

Zaburzenia erekcji

Spadek libido, nieregularne miesiączki, ból przy menstruacji

Powyżysze oraz inne objawy zwykle pojawiają się przed ukończeniem 30 roku życia, częściej u kobiet. Przynajmniej jeden z obserwowanych symptomów ma podłoże neurologiczne np. zaburzenia równowagi, paraliż, podwójne widzenie, omdlenia, zaburzenia widzenia lub słyszenia.

Jak się wyleczyć?

Jeśli twoje dolegliwości przypominają powyższe i jak dotąd nie znalazłeś u lekarzy żadnej odpowiedzi, to warto wziąć pod uwagę choroby psychosomatyczne. A jako że u ich podstaw leży zwykle stres, depresja, obawy czy traumy, leczenie wymaga środków psychoterapeutycznych – od relaksacji, medytacji, i technik radzenia sobie ze stresem, przez psychoanalizę i preparaty uspokajające a na lekach psychotropowych skończywszy. Ważne jest aby trafić do dobrego psychiatry, który pomoże nam ogarnąć źródło i istotę dręczących nas dolegliwości.