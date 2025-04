Jedną z głównych przyczyn rozwoju epidemii chorób układu krążenia jest niehigieniczny, pozbawiony ruchu tryb życia. Jak sugeruje wiele danych, osoby o małej aktywności fizycznej częściej chorują na chorobę wieńcową i zawał serca.

Reklama

Tymczasem codzienna porcja ruchu, wywiera na organizm niezwykle korzystny wpływ, szczególnie w kontekście funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. W treningu kardiologicznym szczególnie zaleca się ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym (marsze, truchty, jazda na

rowerze, pływanie). Po wpływem tego typu ćwiczeń, serce staje się większe, silniejsze i wydolniejsze, pompuje znacznie większą ilość krwi na każde uderzenie, w efekcie czego mięsień sercowy pracuje znacznie oszczędniej. W wyniku systematycznych treningów fizycznych podwojeniu, a nawet potrojeniu ulega się naczyń krwionośnych, powiększa się ich przekrój oraz nasila przepływ krwi. Krew staje się rzadsza , zawiera więcej czerwonych krwinek, co kolei powoduje lepszy i efektywniejszy transport tlenu . Ćwiczenia wpływają znacząco na normalizację lekko podwyższonego, lub zbyt niskiego ciśnienia krwi, spada zawartość tłuszczu we krwi, zwiększa się ilość dobrego cholesterolu , podczas gdy spada ilość złego (cholesterol LDL). Do pozytywnych aspektów wysiłku fizycznego należy zaliczyć także zmniejszenie poziomu cukru we krwi, spadek ciśnienia tętniczego, zwiększenie wrażliwości na insulinę oraz obniżenie napięć psychicznych związanych ze stresem.

Troska o serce nie powinna wiec polegać na przesadnym jego oszczędzaniu i unikaniu wysiłku, lecz przeciwnie na poddawaniu go systematycznym obciążeniom. Jak się okazuje, jedyną metodą podnosząca sprawność mięśnia sercowego jest ruch i zmuszanie go coraz do intensywniejszej pracy.

Reklama

www.apz.pl