Z sercem u doktora

Serce wymaga regularnych wizyt u lekarza. Jak badać serce? O co spyta cię lekarz? Jak wygląda badanie EKG? Czym jest test wysiłkowy? Co daje badanie ECHO? Dlaczego jeśli chorujemy na serce, powinniśmy badać regularnie krew i nerki?

Przeczytaj: Jak badać serce?

Pomiar pulsu

Puls to informacja o zdrowiu serca. Nieregularny puls może być sygnałem zaburzeń rytmu serca. Dobrze więc, by każdy umiał go sobie zmierzyć. Puls najlepiej badać rano lub przed zaśnięciem, czyli w momencie odpoczynku. Jak to zrobić? Jakie wartości tętna są normalne? Kiedy zgłosić się do lekarza?

Polecamy: Jak mierzyć puls?

Choroby serca - encyklopedia

Boli cię serce? Podejrzewasz chorobę? Chesz wiedzieć, jak rozpoznać symptomy przedzawałowe? Dowiedz się więcej o zaburzeniach rytmu serca, chorobach serca i układu krążenia. Kliknij na nazwę choroby po więcej informacji.

Choroba wieńcowa

Miażdżyca

Migotanie przedsionków

Nadciśnienie

Niewydolność serca

Stenoza aortalna

Tętniaki aorty

Udar mózgu

Zatorowość płucna

Zawał serca

Zespół chorego węzła

Zwężenie tętnic szyjnych

Żylaki