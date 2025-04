Zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy wpływają negatywnie na zdrowie i samopoczucie, obniżając jakość życia. Problem tarczycy dotyczy przede wszystkim kobiet, które często mylą objawy choroby z menopauzą czy procesem starzenia. Zmęczenie, skłonności do depresji i pogorszenie sprawności umysłowej w przypadku niedoczynności oraz nerwowość, kołatania serca czy potliwość przy nadczynności, mogą wydawać się niegroźne, ale nawet przewlekłe zmęczenie może być objawem ukrytej choroby, która wymaga konsultacji z lekarzem i rozpoczęcia terapii.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba sprzedanych opakowań leków na tarczycę wzrosła niemal dwukrotnie i w 2011 roku wyniosła ponad 7,6 tysiąca opakowań. Wydatki na leki związane z terapią schorzeń tarczycy w roku 2011 wyniosły 86 mln zł i były one o 13,67% wyższe w porównaniu z rokiem 2010. Na tak wysoką sprzedaż w ubiegłym roku, wpływ miały zapowiadane zmiany w ustawie dotyczącej leków refundowanych i wywołana nimi panika. Zgodnie z prognozami analityków OSOZ, rok 2012 przyniesie niższe wyniki sprzedaży niż rok 2011, ale mimo to, w następnych latach nadal będziemy obserwować trend wzrostowy i w 2013 roku sprzedaż może być wyższa nawet o 8% w stosunku do roku 2012.

Mimo, że wiele osób zmagających się z problemami tarczycy, nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby, poziom sprzedaży leków wskazuje na to, że bardzo duży odsetek ludzi cierpi z powodu dolegliwości tego gruczołu. Jedynym sposobem uniknięcia dalszego rozwijania się problemu, jest uświadamianie pacjentów, jak ważna jest reakcja na każde niepokojące zachowanie organizmu.

Źródło: Miesięcznik OSOZ, październik 2012 r.

