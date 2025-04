Dlaczego należy badać układ moczowy?



Dolegliwości związane ze schorzeniami układu moczowo-płciowego i ich leczenie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn budzą często wstyd i zakłopotanie. Dlatego pacjenci najpierw próbują wyleczyć je na własną rękę, a dopiero po jakimś czasie zgłaszają się do specjalisty. To duży błąd, bo wcześnie wykryta choroba i prawidłowa diagnoza często pozwalają na zastosowanie nieinwazyjnej kuracji i szybki powrót do zdrowia.

Poproś o pomoc lekarza



Nietrzymanie moczu, problemy z prostatą, nieprawidłowe funkcjonowanie dolnego odcinka dróg moczowych czy narządów płciowych – to problemy, o których nie lubimy rozmawiać. Ukrywamy je często nawet przed lekarzem. Jednak takie dolegliwości to nie powód do zażenowania – przekonują specjaliści. Współczesna medycyna potrafi szybko poradzić sobie z większością z nich. Dlatego nie wstydź się poprosić o pomoc lekarza.

Kiedy należy się udać do ginekologa bądź urologa?



Układ płciowy kobiety jest skomplikowany i narażony na różnego rodzaju choroby bardziej niż jego męski odpowiednik. Dlatego kobiety znacznie częściej niż mężczyźni, odwiedzają specjalistę i wykonują profilaktyczne badania. Nie oznacza to jednak, że mężczyźni zwolnieni są z tego obowiązku.

"Kobiety powinny udać się na pierwszą wizytę do ginekologa w wieku 17-18 lat. Natomiast każdy mężczyzna, o ile nie zauważy u siebie wcześniej żadnych niepokojących objawów, powinien wybrać się do urologa koniecznie po 45. roku życia, w celu wykonania badań profilaktycznych prostaty, czyli badania ultrasonograficznego (USG), badania rektalnego oraz badania krwi PSA w kierunku oceny ryzyka zachorowania na raka prostaty" – mówi lek. med. Artur Kułakowski, specjalista urolog z poznańskiego szpitala Med Polonia.

Kim jest lekarz urolog?



Urolog to lekarz, który podobnie, jak w przypadku kobiet ginekolog, zajmuje się problemami układu płciowego. Należy zgłosić się do niego w razie wszelkich zaburzeń w funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego, a także wad, zapaleń, kamicy lub nowotworów tego układu. "Warto pokonać nieuzasadniony lęk czy wstyd i umówić się na konsultację. Często bowiem schorzenia, które bywają nieprzyjemne lub uciążliwe można szybko wyleczyć" – mówi lek. med. Artur Kułakowski, specjalista urolog.

Dlaczego nie trzeba się wstydzić?



Problemy związane z układem płciowo-moczowym nie dotyczą tylko mężczyzn, w dużo większym stopniu z tego powodu cierpią kobiety. Wśród pań bardzo przykrą i uciążliwą dolegliwością jest nietrzymanie moczu. To schorzenie ograniczające normalną aktywność życiową kobiety i wykluczające ją z wielu działań zawodowych i rodzinnych. W Polsce zmaga się z nim aż 3 miliony osób. Na świecie schorzenie to dotyczy co siódmej kobiety powyżej 20. roku życia. Ryzyko jego wystąpienia wzrasta z wiekiem, dlatego cierpi na nie aż 30 – 35 procent pacjentek po 45. roku życia.

Jakie są główne przyczyny nietrzymania moczu?



Wśród głównych przyczyn nietrzymania moczu na pierwszym miejscu lekarze wymieniają osłabienie mięśni dna miednicy, menopauzę oraz przebyte infekcje i choroby. "Nie ma powodu cierpieć w milczeniu, trzeba podzielić się swoim problemem z lekarzem. Nietrzymanie moczu trzeba leczyć! Dlatego jak tylko zaobserwujemy pierwsze objawy, powinniśmy wybrać się do specjalisty – ginekologa, który zajmuje się uroginekologią" – mówi dr n. med. Mariola Sosnowska ginekolog położnik z poznańskiego szpitala i przychodni Med Polonia.

Możliwa pomoc ginekologa



Uroginekolodzy to grupa ginekologów specjalizujących się w nowatorskiej diagnostyce i leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu. – "Zabieg operacyjny to ostatni etap postępowania. Wnikliwa diagnostyka pozwala w wielu przypadkach poprzestać na dobraniu metod nieinwazyjnych: pessaroterapii, indywidualnym zestawie specjalnych ćwiczeń, czy też farmakologii. Należy przy tym pamiętać, że współczesna medycyna daje nam ogromne możliwości terapeutyczne. Dlatego też pacjentki nie powinny utwierdzać się w przekonaniu, że dolegliwości te są elementem procesu starzenia się i nie podlegają leczeniu" – dodaje dr n. med. Mariola Sosnowska ginekolog położnik z poznańskiego szpitala i przychodni Med Polonia. Dlatego każda osoba, niezależnie od wieku, zmagająca się z problemem nietrzymania moczu powinna zgłosić się na specjalistyczną konsultację.

Wiele osób ukrywa objawy związane z chorobami powszechnie uważanymi za wstydliwe. Warto jednak wyzbyć się nieuzasadnionego lęku i umówić się na konsultację uroginekologiczną, bo konsekwencje ciągłego zwlekania są nie tylko uciążliwe, ale mogą być niekiedy tragiczne w skutkach.

