Krótkotrwały stres jest mobilizujący dla organizmu i zwykle nieszkodliwy, szczególnie jeśli zostaje szybko rozładowany (np. przez aktywność fizyczną). Najgroźniejszy dla zdrowia okazuje się stres przewlekły. Pod jego wpływem m.in. osłabieniu ulega odporność i pojawiają się różnego rodzaju choroby oraz zaburzenia. Oto najczęstsze z nich.

1. Schorzenia układu krążenia

Hormony stresu powodują przyspieszenie akcji serca, co na dłuższą metę może prowadzić do arytmii. Poza tym podnoszą poziom białka C-reaktywnego (CRP). A to sprzyja miażdżycy, nadciśnieniu i może prowadzić do zawału.

2. Kłopoty z trawieniem

Pod wpływem stresu układ nerwowy rozregulowuje także działanie układu pokarmowego. Pojawiają się bóle brzucha, wzdęcia, poczucie pełności, biegunki albo zaparcia, czyli objawy charakterystyczne dla zespołu jelita drażliwego. Czasami napięcie nerwowe może doprowadzić również do choroby refluksowej (gdy stres wywołuje zaburzenia kurczliwości mięśni przełyku lub żołądka).

3. Łuszczyca

Napięcie sprawia, że organizm zachowuje się tak, jakby ciągle był w stanie zagrożenia i w konsekwencji zaczyna walczyć z własnymi tkankami, wywołując lub nasilając choroby z autoagresji (w tym właśnie łuszczycę). Potwierdzi to każdy chory: nawroty tej choroby pojawiają się najczęściej w okresach zwiększonego napięcia. Dlatego właśnie w leczeniu łuszczycy często stosuje się pomocniczo również antydepresanty.

4. Bezpłodność

Hormony stresu rozregulowują gospodarkę hormonalną organizmu, co prowadzi do zaburzeń cyklu, w tym także zahamowania owulacji.

5. Bóle pleców

Są wynikiem napięcia mięśni, które pod wpływem adrenaliny – hormonu stresu – stają się twarde jak kamień. Dolegliwości pojawiają się zwykle w odcinku szyjnym i lędźwiowym. (Więcej o bólach kręgosłupa przeczytasz w kolejnym numerze „Przyjaciółki!”)