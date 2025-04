Trądzik u dorosłych może mieć wiele przyczyn. Niewłaściwa dieta, złe nawyki higieniczne, źle dobrane kosmetyki, stres, miesiączka... To wszystko może przyczyniać się do powstawania brzydkich wyprysków na twarzy, dekolcie, a nawet plecach. Jest jednak jeszcze jedna grupa przyczyn, o której często zapominamy. Trądzik może być bowiem objawem zaburzeń hormonalnych. Oto 4 choroby, które mogą wywoływać trądzik!

Skąd się bierze trądzik?

Gdy gruczoły łojowe produkują zbyt dużo wydzieliny, a jej wydzielanie na zewnątrz jest utrudnione, powstają idealne warunki do rozwoju bakterii i grzybów. Rozwija się stan zapalny, którego efektem są brzydkie wypryski na skórze.

Taka sytuacja może mieć wiele przyczyn. Winna może być twoja dieta, bogata produkty o wysokim indeksie glikemicznym, potrawy i produkty o znacznym stopniu przetworzenia (np. fast foody), cukier, sól czy alkohol.

Jeśli zdarza ci się zapominać o wieczornym demakijażu lub regularnym myciu pędzli do make-upu, stwarzasz bakteriom idealne warunki do rozwoju. A to prosta droga do trądziku.

Jeśli jednak powyższe przyczyny zupełnie cię nie dotyczą, a ciągle bezskutecznie walczysz z trądzikiem, wybierz się do endokrynologa. Trądzik może być objawem zaburzeń hormonalnych, a jego leczenie może wymagać interwencji lekarza. Poznaj 4 chorobowych winowajców trądziku i sprawdź, jak z nimi walczyć!