Konsekwencje nadwagi czy otyłości mogą objawić się w przyszłości, nawet jeśli obecnie czujesz się bardzo dobrze. Negatywne objawy na przyszłość to: łatwe męczenie się, duszności, nadmierne pocenie, bezsenność, przyspieszona czynność serca, zaparcia, bóle w układzie kostno-stawowym i inne. U osób z dużą nadwagą często wzrasta też we krwi poziom glukozy, cholesterolu, trójglicerydów i kwasu moczowego, zaś wynik USG mów o stłuszczeniu wątroby lub kamicy pęcherzyka żółciowego. A jest to tylko część z możliwych powikłań zdrowotnych wywołanych otyłością. Dlatego należy udać się do lekarza i zastosować się do jego wskazówek. Im szybciej rozpoczniesz walkę ze zbędnymi kilogramami, tym lepiej. Prawidłowa waga to warunek zdrowia!

