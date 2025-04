Celiakia jest chorobą polegającą na zaburzeniu procesów trawienia i wchłaniania w jelicie spowodowanym obecnością w pokarmie glutenu. Gluten jest mieszaniną białek roślinnych i obecny jest w zbożach: pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie. Objawy choroby mogą być bardzo zróżnicowane, od biegunek, zaparć i bólów brzucha przez zaburzenia wzrastania u dzieci po zmiany skórne, anemię i wiele, wiele innych. Leczenie opiera się na stosowaniu diety bezglutenowej, czyli diety bez produktów zawierających którekolwiek z podanych ziaren zbóż. Naukowcy z Uniwersytetu w Neapolu znaleźli jednak sposób na zredukowanie tych ograniczeń dietetycznych.

W badaniu uczestniczyło 16 pacjentów w wieku od 12 do 23 lat z rozpoznaną celiakią, którzy od lat stosowali dietę bezglutenową. Następnie podzielono ich na trzy grupy i podawano do jedzenia w zależności od grupy produkty z normalnej mąki pszennej, mąki o znacznym stopniu hydrolizy oraz mąki całkowicie zhydrolizowanej działaniem różnych enzymów.

Okazało się, że w grupie jedzącej pieczywo ze zhydrolizowaną pszenicą nie zaobserwowano żądnych objawów choroby u żadnego z uczestników badania nawet po 60 dniach obserwacji.

W dwóch pozostałych grupach występowały objawy w postaci biegunki, złego samopoczucia i bólów brzucha, czy zaniku kosmków charakterystycznych dla rozwoju celiakii.

„Jest to pierwsze badanie, w którym pokazano brak toksyczności produktu pszennego po podawaniu przez 60 dni pacjentom z celiakią” – komentuje dr Ligi Greco, jeden z autorów pracy – „ Nasze ustalenia wspierają ideę dalszych badań nad redukcją toksyczności glutenu u pacjentów z celiakią poza standardowym stosowaniem diety bezglutenowej.”

Źródło: EurekAlert!/ kp

