Czym jest bezdech senny?

Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju obturacyjnego bezdechu sennego jest otyłość. Dlatego w wielu wypadkach najważniejsza w walce z tą chorobą jest zmiana trybu życia. W łagodnych postaciach choroby często wystarcza to do opanowania dolegliwości, a w cięższych znacząco łagodzi objawy.

Przede wszystkim zalecana jest więc normalizacja masy ciała. Trzeba także starać się unikać spania na plecach, gdyż to pogłębia dolegliwości. Pomocne może być także zrezygnowanie z picia alkoholu. Unikać należy stosowania leków nasennych i uspokajających. Warto też spróbować rzucić palenie.

Dodatkowe metody leczenia

Czasami jednak objawy są na tyle zaawansowane, że zmiana trybu życia nie wystarcza. Konieczne może być zastosowanie bardziej specjalistycznego leczenia. Jedną z takich metod jest stosowanie aparatów utrzymujących dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, CPAP lub BiPAP, które zapobiegają zapadaniu się dróg oddechowych w czasie snu, a tym samym zapobiega bezdechom. Przy stosowaniu aparatu chory śpi z maseczką tlenową podłączoną do sprężarki powietrza.

Spanie z aparatem

Innym sposobem leczenia jest stosowanie aparatów wewnątrzustnych. Mogą to być aparaty wysuwające żuchwę, wyciągające język lub podtrzymujące podniebienie miękkie. Aparaty te zakłada się tylko na noc, ich działanie polega na zwiększaniu światła dróg oddechowych.

Skuteczność aparatów jest duża, jednak czasem pacjenci zniechęcają się do ich stosowania ze względu na skutki uboczne, takie jak bóle zębów, nadmierne ślinienie, bóle stawu żuchwowego czy drętwienie żuchwy. Takie leczenie może być stosowane w łagodnych postaciach obturacyjnego bezdechu sennego. Pomocne jest głównie na chrapanie.

Kiedy konieczna jest operacja?

W ciężkich postaciach choroby konieczne może być zastosowanie leczenia operacyjnego.

Jeśli przyczyną obturacyjnego bezdechu sennego są przerośnięte migdałki podniebienne lub skrzywiona przegroda nosa, wtedy konieczna jest operacja.

W bardzo rzadkich przypadkach wykonuje się plastykę języka, podniebienia lub gardła, wysunięcie żuchwy lub szczęki. Jednak zazwyczaj po leczeniu operacyjnym konieczna jest dalsza terapia CPAPem.

Sposób leczenia obturacyjnego bezdechu sennego jest zależny od stopnia zaawansowania choroby. Jednak, aby w ogóle je rozpocząć należy udać się do lekarza. Obturacyjny bezdech senny to poważna choroba i nie należy jej bagatelizować.

