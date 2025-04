Czy można łączyć przyjemne z pożytecznym podczas kąpieli? W wannach firmy SANPLAST jest to możliwe. Firma z myślą o swoich klientach stworzyła wanny z opcją chromoterapii. Podczas kąpieli można – dzięki dwóm punktom świetlnym LED – poddać się leczeniu ośmioma kolorami. Każdy z kolorów ma określony efekt terapeutyczny:

czerwony pobudza, wspomaga krążenie, dodaje energii,

pomarańczowy nastraja optymistycznie, reguluje pracę serca i przemianę materii,

żółty ułatwia koncentrację oraz wspomaga leczenie dolegliwości żołądkowych i niektórych schorzeń skórnych,

zielony uspokaja i poprawia nastrój, dodaje pewności siebie, wspomaga przemianę materii,

niebieski uspokaja i wycisza, wspomaga leczenie reumatyzmu i chorób gardła,

indygo łagodzi objawy stanów zapalnych uszu, nosa, gardła i płuc, wspomaga leczenie zatruć,

fioletowy reguluje pracę gruczołów układu hormonalnego, a szczególnie przysadki mózgowej, wspomaga budowę białych ciałek krwi, pomocny przy leczeniu chorób płuc, wątroby i nerek,

biały – uniwersalna barwa – chroni, przynosząc spokój i dobre samopoczucie, wpływa na czystość uczuć i myśli.

Dzięki opcji chromoterapii codzienna kąpiel skutecznie złagodzi napięcie, uspokoi i ukoi. Wanny firmy Sanplast SA są wyposażone w elektroniczny panel sterujący, zapewniający możliwość wyboru jednego z trzech programów automatycznych: rotacyjnego, energetyzującego czy relaksacyjnego. Program rotacyjny zapewnia skokową zmianę kolorów w odstępie 5 sekund, energetyzujący to 19-minutowa sesja optymalnie dobranej częstotliwości zmiany barw, a relaksacyjny to płynna zmiana co 5 sekund. Opcja koloroterapii dostępna jest zarówno w wannach z systemami hydromasażu, jak i w wannach bez hydromasażu (standardowych).

– Chromoterapia wykorzystuje lecznicze właściwości, jakie kryją w sobie światło i kolory. W zależności od nastroju możemy dla siebie wybrać odpowiedni program świetlny i w łatwy sposób osiągnąć pożądany przez nas efekt – powiedziała Małgorzata Hulisz, specjalista ds. marketingu firmy Sanplast SA.

Wanna z chromoterapią to idealny sposób na zregenerowanie organizmu po ciężkim dniu. W ofercie:

chromoterapia do wanien z systemem hydromasażu: 1266 zł brutto

chromoterapia do wanien bez systemu hydromasażu: 1397 zł brutto.

Źródło: Sanplast SA