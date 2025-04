Bakterie żyją na świecie od ponad 3 miliardów lat. Nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek istnieć przestaną. Szczepy niszczone przez antybiotyki, mutują i uodparniają się na leki. Mniej więcej co 20 minut powstaje na świecie nowe pokolenie bakterii, a w 1 godzinę z 1 tylko komórki tworzy się ich mniej więcej 300. W wojnie z bakteriami stoimy na pozycji przegranej.

Szczep Escherichii coli, który wywołał falę zachorowań w Niemczech, znany jest naukowcom od dawna. Niestety jednak tym razem ludzi zaatakowała zmutowana postać bakterii, wyjątkowo złośliwa i toksynogenna, której nigdy jeszcze nie odnotowali eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Naukowcy badają budowę bakterii, pracują nad lekami, które ją zniszczą, jednak na wszystko potrzeba czasu, jakiego nie mają zarażone osoby. Czasu brakuje szczególnie w początkowej fazie epidemii, zanim zostanie właściwie zdiagnozowana jej przyczyna.

Zapobiegaj

„Jeśli uświadomimy sobie, że żyjemy w świecie bakterii, a nie one w naszym, szybko dojdziemy do słusznego wniosku, że walka z bakteriami i innymi drobnoustrojami powinna być nieodłączną częścią codziennego życia” – mówi Agnieszka Motyl, epidemiolog i lekarz rodzinny z Medicover. Chodzi o to, by przyswoić pewne nawyki, które w dużej mierze uchronią nas przed ryzykiem zarażenia się bakteriami w tym bakterią E. coli.

„5 kroków do bezpieczniejszej żywności” według WHO

Utrzymywanie czystości, czyli przede wszystkim mycie rąk

Zadziwiające, że trzeba o tym przypominać, a jednak! Pamiętajcie, że zwykłe szczepy Escherichii coli żyją w naszych przewodach pokarmowych i o ile tam są w miarę pożyteczne, bo jako pałeczki okrężnicy pomagają w produkcji witaminy B, to już poza nimi mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne.

Oddzielanie ugotowanej żywności od surowej.

Surowe mięso i owoce morza należy przechowywać w lodówce w oddzielnych pojemnikach. Do ich przygotowania należy używać innych narzędzi i urządzeń – desek do krojenia, noży, łyżek etc.

Dokładne gotowanie.

Bakterie giną w temperaturze 70° C. Doprowadzanie potraw do wrzenia, również podczas ich odgrzewania, zabezpiecza nas przed zakażeniem bakteriami.

Utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze.

Ugotowaną potrawę można przechowywać w temperaturze pokojowej maksymalnie przez 2 godziny. Trzeba zatem trzymać jedzenie w lodówce, ustawionej poniżej 5°C. Produkty powinno się rozmrażać wyłącznie poprzez zanurzenie w gorącej wodzie lub w urządzeniach grzewczych. Warto też dbać o to, by posiłki były zjadane tuż po podaniu, kiedy jeszcze są gorące.

Korzystaj tylko z bezpiecznej wody i żywności.

Przede wszystkim trzeba wybierać świeże produkty, dokładnie myć i obierać pod bieżącą wodą owoce oraz warzywa, a także np. unikać kostek lodu, które powstały z nieprzegotowanej wody, szczególnie kiedy nie znamy jej źródła, a mleko pić tylko pasteryzowane.

