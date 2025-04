Pod kierownictwem prof. Jill Belch naukowcy z University of Dundee znaleźli kolejny dowód na to, że zespół chronicznego zmęczenia jest powodowany infekcją wirusową.

Zespół chronicznego zmęczenia, czyli CFS (Chronic Fatigue Syndrome), to choroba, której towarzyszą: uczucie zmęczenia, bóle mięśni i głowy, problemy z pamięcią i koncentracją.

Chorobie przypisuje się podłoże psychiczne, jednak od niedawna pojawiają się tezy, że jest to schorzenie wywołane infekcją wirusową. Szkoccy naukowcy swoimi badaniami potwierdzają tę tezę.

Uczeni przebadali krew ok. 50 dzieci. Połowa z nich miała zdiagnozowane CFS. We krwi chorych dzieci zauważono wysoki poziom wolnych rodników, które uszkadzają błony komórkowe oraz DNA, co powoduje zmiany miażdżycowe czy nowotwory. Poza tym u dzieci z przewlekłym przemęczeniem była wysoka liczba neutrofilów – komórek układu immunologicznego.

Wcześniej prowadzono podobne badania z udziałem dorosłych i wyniki badań były podobne.

Według badaczy CFS jest wywołane wirusem. Tę tezę potwierdzają też wcześniejsze badania, których wyniki były opublikowane w piśmie Science przez naukowców z Whittemore Peterson Institute. Naukowcy twierdzili, że maja dowody na obecność we krwi ludzi chorych na CFS retrowirusa o nazwie XMRV.

Poza tym wielu cierpiących na chroniczne zmęczenie uważa, że choroba zaczęła się od infekcji wirusowej.

Choć najnowsze badania mają duże znaczenie, problem wymaga kolejnych badań, ponieważ różne typy zespołu chronicznego zmęczenia muszą być wywołane różnymi wirusami.

Chroniczne zmęczenie to choroba, na którą wciąż nie wymyślono lekarstwa. Odkryte zmiany we krwi świadczą o chronicznym stanie zapalnym – dzięki temu można zacząć poszukiwać leku na to schorzenie.

