Pod wpływem działania intensywnego promieniowania słonecznego może dochodzić do trwałych uszkodzeń siatkówki skutkujących – w dłuższym czasie – zaćmą czy ślepotą. Dlatego tak ważna jest ochrona naszych oczu przy pomocy okularów przeciwsłonecznych. Przy ich wyborze powinniśmy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.Okulary przeciwsłoneczne nie mogą być za małe, ponieważ – mimo najlepszych właściwości ochronnych szkieł – nawet 60% promieniowania może się przedostać do naszych oczu powyżej lub poniżej oprawki. Niezmiernie ważne jest także odnalezienie symboli świadczących o jakości naszych okularów. Znak CE oznacza spełnienie norm Unii Europejskiej. Oznaczenie U 400 upewni nas, że okulary absorbują promieniowanie UVA, UVB i UVC aż do długości fali 400 nm. Następnie pojawia się cyfra rzymska (I-IV) lub arabska (1-4) mówiąca o ochronnej sile szkieł.Równie istotny jest kolor szkieł. Najbardziej bezpieczne dla oka są okulary z szybkami w kolorach szarym, brązowym i zielonym.

By mieć pewność, że nasze okulary naprawdę nas chronią warto zaopatrzyć się w nie u specjalistów czyli optyków. (pk/mk)

