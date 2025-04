Na ich szkodliwe działanie promieni ultrafioletowych szczególnie narażone są dzieci oraz osoby z małą ilością pigmentu w tęczówce tzn. osoby niebieskookie. Dlatego tak ważna jest ochrona naszych oczu przy pomocy okularów przeciwsłonecznych. By dobrze spełniać swoją rolę okulary słoneczne muszą spełniać kilka podstawowych warunków a przy ich wyborze powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie tylko względami estetycznymi. Na początek rozmiar. Okulary przeciwsłoneczne nie mogą być za małe, ponieważ mimo nawet najlepszych właściwości ochronnych szkieł nawet do 60 % promieniowania może się przedostać do naszych oczu powyżej lub poniżej za małej oprawki. Niezmiernie ważne jest także odnalezienie symboli świadczących o jakości naszych okularów. Znak CE oznacza poświadczenie spełnienia norm Unii Europejskiej przez nasze szkła. Oznaczenie U 400 upewnia nas, że okulary absorbują promieniowanie UVA, UVB i UVC aż do długości fali 400nm. Następnie pojawia się cyfra rzymska (I-IV) lub arabska (1-4) mówiąca o ochronnej sile naszych szkieł.Równie istotny jest również kolor szkieł. Najbardziej bezpieczne dla oka są okulary z szybkami w kolorach szarym, brązowym i zielonym. By mieć pewność, że nasze okulary naprawdę nas chronią, warto zaopatrzyć się w nie u optyka.

