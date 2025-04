Chwalić należy w sposób mądry. Powtarzanie dziecku non-stop „Ty jesteś zawsze taki dzielny” to w rzeczywistości nic innego jak wywieranie zgubnej w skutkach presji. Podobnie należy zaprzestać łączenia pochwał z wyrzutami („Byłeś dziś bardzo grzeczny, dlaczego zawsze nie możesz być taki?”). Lepiej powiedzieć: „Podobało mi się, że cały czas byłeś opanowany i spokojny”. Odnośmy się do konkretnych sytuacji - dziecko będzie wiedziało, że nie zbywamy go ogólnikami.Pamiętajmy też, że każda pochwała musi być szczera i niewymuszona – tylko taka ma sens.

