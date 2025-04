Kobiety, które spodziewają się dziecka, dysponują szeroką wiedzą na temat prawidłowego odżywiania i postępowania w czasie ciąży. Mimo to w świadomości wielu Polek nadal funkcjonują pewne stereotypy, z którymi zdecydowanie nie zgadzają się ginekolodzy. Poniżej znajdują się przykłady takich potocznych opinii, poddanych w wątpliwość przez lekarzy uczestniczących w przeprowadzonym na ten temat badaniu.

Matki, które stosują zestawy witamin i minerałów w czasie ciąży, rodzą „duże” dzieci.

Według informacji ginekologów, część ich pacjentek planujących macierzyństwo wyraża obawy, że przyjmowanie specjalistycznych preparatów witaminowo-mineralnych dla kobiet w ciąży może spowodować, że urodzą „duże” dziecko. Tymczasem zdecydowana większość lekarzy specjalistów uważa, że podobne stwierdzenia nie mają nic wspólnego z prawdą.

W ciąży należy jeść za dwoje.

Przyszłe mamy często słyszą podobną opinię od osób ze swojego otoczenia. Lekarze doradzają jednak, by nie jeść „za dwoje”, ale „dla dwojga”, a to ogromna różnica. W pierwszych 3-4 miesiącach ciąży zapotrzebowanie energetyczne kobiety wzrasta zaledwie o 300 kcal, w kolejnych - o około 500 kcal dziennie. Ważna jest nie tyle ilość, co jakość potraw, które trafiają na talerz przyszłej mamy. Spożywane przez nią produkty powinny być świeże, naturalne, łatwo przyswajalne i wysokowartościowe. W praktyce oznacza to, że kobieta spodziewająca się dziecka powinna uważnie przeanalizować swoje nawyki żywieniowe i skonsultować z lekarzem, czy nie potrzebuje wzbogacić swojej diety o brakujące minerały i witaminy. „Raport Feminatalu N” pokazuje, że zdaniem trzech na czterech lekarzy ginekologów suplementacja jest potrzebna każdej kobiecie w ciąży.

Zestawy witamin i minerałów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią niczym się od siebie nie różnią.

Zdecydowana większość, bo niemal 80%, lekarzy ginekologów dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi preparatami witaminowo-mineralnymi dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Specjaliści zwracają przy tym uwagę na różnorodny skład dostępnych na rynku zestawów, lepszą lub gorszą tolerancję leku przez pacjentki, cenę, ekonomiczne opakowanie czy wielkość tabletki, która ma wpływ na łatwość jej połykania.

Celem projektu było poznanie zmian w stylu życia, w szczególności w sposobie odżywiania Polek spowodowanych przez ciążę i macierzyństwo. Badanie objęło 151 lekarzy ginekologów ze specjalizacją od minimum 3 lat, prowadzących po przynajmniej 50 pacjentek w ciąży; 105 kobiet w wieku 18-40 lat posiadających dzieci w wieku do 1,5 roku, karmiących piersią; oraz 107 kobiet w wieku 18-40 lat znajdujących się pomiędzy 4. a 9. miesiącem ciąży.

