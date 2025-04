Czas na dziecko!

Kiedy najlepiej zajść w ciążę? Czy warto czekać z macierzyństwem? Kogo słuchać w tej kwestii: poradników, męża, rodziny i znajomych, czy może siebie? Jak rozpoznać, że to właściwy moment na dziecko? I czy taki moment w ogóle istnieje?

Objawy ciąży

Upojna noc zakończyła się lekkim niepokojem. Zwłaszcza, że po pewnym czasie dochodzą do niego specyficzne objawy - ból podbrzusza, nudności, wilczy apetyt... Czy to mogą być objawy ciąży? Dowiedz się więcej.

Kiedy do ginekologa

To, jak często powinnaś odwiedzać ginekologa zależy od samej ciąży. Jeśli nie ma komplikacji, wizyt powinno być 8 (co 4 tygodnie, a potem co 2 i co tydzień). W przypadku komplikacji ilość wizyt wzrasta do 10, a nawet 15. Zobacz kalendarz badań.

Dieta ciążowa

Ile przytyć w ciąży, by nie przytyć za bardzo? Jak obliczyć "dodatkowe" kilogramy w odniesieniu do BMI sprzed ciąży? Co jeść w kolejnych trymestrach? Co wykluczyć z diety?

Sen w ciąży – pozycje do spania

Zwłaszcza w drugim i trzecim trymestrze ciąży najbardziej potrzebujemy spokojnego snu. W jakiej pozycji spać podczas ciąży - na boku, na plecach czy na brzuchu? Które pozycje są zakazane w ciąży?

Tygodnie ciąży

Prześledź rozwój swojego przyszłego dziecka od momentu zapłodnienia. Dowiedz się, jak wpływają określone tygodnie ciąży nie tylko na rozwój maluszka, ale i samopoczucie mamy. Poznaj przydatne wskazówki.

