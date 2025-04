Głównymi składnikami preparatu Cidrex Plus jest ocet jabłkowy i zielona herbata. Oba składniki są od dawna znane, jako wspomagacze odchudzania. Ocet jabłkowy – w naturalny sposób tłumi apetyt, wspomaga metabolizm i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii, a do tego zawiera cenne witaminy i minerały. Natomiast zielona herbata odgrywa ważną rolę w procesie odchudzania, podnosząc temperaturę spalania tłuszczu, co przyśpiesza proces chudnięcia.

Preparat Cidrex Plus zawiera również:

wyciąg z morszczynu pęcherzykowatego, bogatego w związki jodu, który wpływa na przyśpieszenie przemiany materii;

olej z kiełków pszenicy (bogaty w składniki niezbędne do prawidłowego trawienia, takie jak: witamina E, magnez, kwas pantotenowy, fosfor, tiamina i cynk)

witaminę B6 mającą wpływ na prawidłowy metabolizm białek w organizmie i biorącą udział w przemianie aminokwasów. Usprawnia ona trawienie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów zawartych w pożywieniu, wpływa także na prawidłowe czynności układu krwiotwórczego, odpornościowego oraz skóry.

Preparat stosuje się 2 razy dziennie po 1 kapsułce przed dowolnym posiłkiem.

