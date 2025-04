Czy jest groźna?

Wygląda nieładnie, jak strupki lub łuski na głowie. Trzeba na nią uważać, bo czasem potrafi się przenieść na buzię, tułów lub pośladki. To nic innego jak łój, wydzielany przez obficie działające u dziecka gruczoły łojowe, który zasycha na główce tworząc plamki – strupki.

Reklama

Co robić?

Najlepiej, jeśli masz taką możliwość, uzyskaj informację od lekarza, jak postępować, jakie środki stosować. Musisz nacierać strupki, np. zmiękczającą oliwką niemowlęcą. Po kilku, a nawet kilkunastu godzinach, można wyszczotkować włoski, aby usunąć rozkruszone strupki. Potem najlepiej jest umyć dziecku główkę, wtedy łuski odpadną. Musisz dbać, by wysypka nie przeniosła się na inne części ciała, jeśli to się stanie, uważaj, by były one czyste i suche (nie używaj mydeł ani płynów).

Reklama

Kiedy do lekarza?

Jeśli nie radzisz sobie sama z ciemieniuchą, widzisz, że przenosi się na inne części ciała, dokucza dziecku, sprawia wrażenie infekcji, zaczyna ropieć lub, po prostu, nie ustępuje, mimo twoich starań, przez kilka dni. Powinnaś otrzymać od lekarza silniejsze środki, które pomogą zwalczyć te dolegliwość, np. specjalną maść, i wskazówki, jak postępować, by nie powróciła lub gdy jednak wróci.

Polecamy: Wyprawka dla dziecka