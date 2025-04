Ciemieniucha powstaje w efekcie nadmiernego działania gruczołów łojowych, znajdujących się na skórze dziecka. Dzieje się tak przez hormony mamy, które jeszcze przez kilka tygodni po porodzie krążą w organizmie malca. Jej objawy (żółte plamki, łuski na główce dziecka) mogą mieć rożne nasilenie. Na szczęście można się ich pozbyć, stosując preparaty apteczne lub domowe naturalne metody. Objawy przypominające ciemieniuchę czasem dotyczą również dorosłych. Wówczas mówimy o łojotokowym zapaleniu skóry głowy.

Reklama

Co to takiego ciemieniucha?

Ciemieniucha to objaw tzw. łojotokowego zapalenia skóry u niemowlęcia. Łój, wydzielany w nadmiarze przez gruczoły łojowe, zasycha na główce dziecka, łączy się ze złuszczonymi komórkami naskórka i tworzy charakterystyczne zmiany. Ciemieniucha zwykle pojawia się kilka tygodniu po urodzeniu i mija koło 2. urodzin. Leczenie ciemieniuchy trwa 2-3 tygodnie, a zabiegi trzeba powtarzać codziennie. Zwykle jest niegroźna, można jednak doprowadzić do nadkażenia bakteryjnego, zbyt agresywne usuwając łuski. Wówczas pojawiają się ranki, a nawet ropne zmiany, które trzeba leczyć, stosując antybiotykoterapię.

Objawy ciemieniuchy

Objawy ciemieniuchy mogą mieć różne nasilenie. Charakterystyczne zmiany najliczniej pojawiają się we włosach, ale mogą pojawić się również w brwiach, okolicach nosa, a także innych miejscach na skórze (np. w fałdkach skórnych). Ciemieniucha zwykle przypomina żółtawy tłusty łupież, który przykleja się do skóry głowy i włosów. Zmiany na szczęście nie są dokuczliwe dla dziecka, bo nie wywołują świądu.

Leczenie ciemieniuchy

Leczenie ciemieniuchy to zwykle po prostu dobra pielęgnacja skóry główki dziecka. Najczęściej nie jest konieczna konsultacja lekarska. Warto natomiast sięgnąć po specjalistyczne preparaty, które ułatwiają szybkie pozbycie się ciemieniuchy. Mają one formę olejków, sprayów, płynów i są dostępne w aptece bez recepty.

Ciemieniucha u dziecka - domowe metody

Ciemieniucha u dziecka to najczęściej tylko problem kosmetyczny, którego łatwo się pozbyć. Jeśli zmiany nie są bardzo nasilone, wystarczy codzienne myć główkę dziecka delikatnym niemowlęcym szamponem i wyczesywać włoski miękką szczoteczką. Jeśli łusek jest sporo i mocno się trzymają głowy, warto przed kąpielą nasmarować dziecku główkę oliwką. Jeśli i to nie pomaga, zdecyduj się na domowy zabieg: nasmaruj główkę oliwką lub dziecięcym tłustym kremem i pozostaw kilka godzin (możesz na to nałożyć cienka bawełnianą czapeczkę). Dopiero później umyj główkę i wyczesz łuski. Skutecznym sposobem naszych babć na ciemieniuchę u niemowlaka jest też mycie główki namoczonymi w ciepłej wodzie płatkami owsianymi, które zmiękczają łuski i działają jak delikatny peeling. Pamiętaj jednak, że ciemieniucha lubi nawracać. Nawet jeśli wydaje ci się, ze dokładnie usunęłaś wszystkie łuski, problem może za kilka dni lub tygodni powtórzyć się.

Reklama

Ciemieniucha u dorosłych?

Ciemieniucha u dorosłych to po prostu objaw łojotokowego zapalenia skóry głowy. Chorobę tę trzeba koniecznie leczyć, bo może ona doprowadzić do nadmiernego wypadania włosów. W przypadku dorosłych to nie tylko defekt kosmetyczny, ale poważne schorzenie, którego terapia jest długa i trudna. Na łojotokowe zapalenie skóry głowy częściej chorują osoby starsze i cierpiące na niektóre choroby przewlekłe, np. chorobę Parkinsona, Hashimoto.