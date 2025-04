fot. Fotolia

Czy kobiety cierpiące na NTM mogą uprawiać seks?



Kobiety żyjące z problemem nietrzymania moczu obawiają się, że podczas intymnych chwil dojdzie do niekontrolowanego wycieku moczu lub też partner zwróci uwagę na nieprzyjemnych zapach, poplamioną bieliznę czy też zmiany skórne spowodowane NTM. Ale czy są jakieś medyczne przeciwwskazania do współżycia u pań borykających się z tym problemem?

– Kobiety borykające się z nietrzymaniem moczu mogą prowadzić równie udane życie seksualne co kobiety bez tego typu dolegliwości. W związku z tym, że wiele pań obawia się popuszczenia moczu podczas stosunku, należy podkreślić, że taka sytuacja nie zdarza się często. Nie ma żadnych przeciwwskazań do kontaktów płciowych przy dolegliwościach związanych z NTM. Warto również pamiętać, że NTM jest dolegliwością, którą można i należy leczyć. Jego objawy mogą być efektem osłabienia mięśni dna miednicy, jak również skutkiem wystąpienia wielu chorób, takich jak infekcja pęcherza moczowego. W takim wypadku nie należy leczyć samego nietrzymania moczu, lecz właśnie tę infekcję. Dlatego po wystąpieniu niepokojących objawów, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu czy mętny mocz, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu – mówi ginekolog prof. Włodzimierz Baranowski, ekspert kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła" zainicjowanej przez TENA Lady.

Jak zadbać o relacje z partnerem?



Bliskość między partnerami i zachowanie intymnych relacji daje dużo pozytywnych odczuć obu stronom. Z kolei unikanie zbliżeń bez podania powodu może przerodzić się w irytację

i niepotrzebne konflikty w związku. Dlatego nie warto rezygnować ze współżycia tylko z powodu NTM. Co możemy zrobić, aby pokonać swoje obawy?

Porozmawiaj szczerze. Nie warto ukrywać przed partnerem swoich problemów ze zdrowiem, nawet jeśli w pierwszej chwili wydaje nam się, że mężczyzna nie zrozumie naszych obaw. Otwartość wzmacnia relacje między partnerami, dlatego wytłumacz mu, na czym polega NTM i jakie są jego konsekwencje. Rozmowa pomoże mu zrozumieć to, z czym się zmagasz, tobie zaś może pomóc zbliżyć się do partnera.

Przed wejściem do sypialni unikaj spożywania kawy, herbaty i gazowanych napojów, gdyż mają działanie moczopędne. Przed stosunkiem skorzystaj również z toalety. Opróżniony pęcherz pozwoli na spokojne rozkoszowanie się bliskością partnera. Bądź dla siebie dobra. – NTM i stres z nim związany mogą stopniowo doprowadzić do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa – także w relacji z drugą osobą, gdy pojawią się pytania „Czy w dalszym ciągu jestem atrakcyjna?”. Dystans – również fizyczny – może być sposobem na zachowanie kontroli. Pragniemy akceptacji, a jednocześnie odsuwając się, nie dajemy szansy do poznania nas i pogłębienia relacji, np. poprzez wspólne szukanie rozwiązań w trudnej sytuacji. Warto pamiętać, że NTM to dolegliwość, którą można leczyć i nie ma powodu, by rezygnować z siebie – mówi psycholog Iwona Haak, ekspert TENA.

Źródło: materiały prasowe On Board