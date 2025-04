Spotkania z przyjaciółmi oraz uprawianie aktywności fizycznej to czynności, które według Polek w wieku 45+ są kluczowe do zachowania aktywnego trybu życia pomimo upływu lat – wynika z raportu „Między nami kobietami” zrealizowanego na zlecenie marki TENA. Okres letni to najlepszy czas, aby zaangażować się w aktywności, które poprawiają kondycję i nastrój. A jaka forma aktywności jest szczególnie polecana seniorom?

Reklama

Cierpię na nietrzymanie moczu – jakie sporty mogę uprawiać?

Dyscypliny sportowe dla seniora mogą być różne. Wszystkie mają jednak te same cele, tj.: jak najdłużej utrzymać sprawność osoby starszej, pozytywnie wpływać na jej życie towarzyskie,

a przede wszystkim sprawiać jej satysfakcję. Niektóre osoby z dolegliwością nietrzymania moczu (NTM) rezygnują jednak z uprawiania aktywności fizycznej w obawie przed niekontrolowanym wyciekaniem moczu. Jaką więc formę aktywności warto wziąć pod uwagę?

Technika Pelvicore – program ćwiczeń autorstwa światowej sławy fizjoterapeutki prof. Kari Bo, pomaga osobom w każdym wieku odzyskać kontrolę nad własnym ciałem i wzmocnić mięśnie dna miednicy, które słabną z wiekiem, przyczyniając się do powstania dolegliwości nietrzymania moczu. Program składa się z niezwykle prostych ćwiczeń, których regularne stosowanie ujędrnia brzuch, zmniejsza i zapobiega bólom krzyża oraz stawów, poprawia postawę, a nawet doznania seksualne. Darmowe płyty z ćwiczeniami można zamawiać przez stronę TENA.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.30–17.30).

– program ćwiczeń autorstwa światowej sławy fizjoterapeutki prof. Kari Bo, pomaga osobom w każdym wieku odzyskać kontrolę nad własnym ciałem i wzmocnić mięśnie dna miednicy, które słabną z wiekiem, przyczyniając się do powstania dolegliwości nietrzymania moczu. Program składa się z niezwykle prostych ćwiczeń, których regularne stosowanie ujędrnia brzuch, zmniejsza i zapobiega bólom krzyża oraz stawów, poprawia postawę, a nawet doznania seksualne. Darmowe płyty z ćwiczeniami można zamawiać przez stronę TENA.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii TENA 800 60 66 68 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.30–17.30). Nordic walking – marsz z kijkami jest łatwy i szybki do nauczenia na poziomie podstawowym. Dodatkowo mogą go uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek, wagę i wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Podparcie w postaci kijków podczas spaceru odciąża stawy organizmu oraz wspomaga utrzymanie równowagi przez seniora. Dodatkową zaletą tej formy aktywności jest to, że na trening można wybrać się w towarzystwie innych osób, co wpływa na możliwość poznawania nowych ludzi.

– marsz z kijkami jest łatwy i szybki do nauczenia na poziomie podstawowym. Dodatkowo mogą go uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek, wagę i wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Podparcie w postaci kijków podczas spaceru odciąża stawy organizmu oraz wspomaga utrzymanie równowagi przez seniora. Dodatkową zaletą tej formy aktywności jest to, że na trening można wybrać się w towarzystwie innych osób, co wpływa na możliwość poznawania nowych ludzi. Aqua aerobic – aktywność fizyczna w wodzie jest również bardzo dobrym pomysłem dla osób starszych. Ćwiczenia na basenie angażują większość mięśni, a równocześnie nie są przeciążające dla organizmu. Woda dobrze wpływa na kondycję stawów, w porównaniu z aerobikiem ich obciążenie jest mniejsze. Decydując się na aqua aerobic, najlepiej zapisać się na grupowe zajęcia prowadzone pod okiem trenera.

– aktywność fizyczna w wodzie jest również bardzo dobrym pomysłem dla osób starszych. Ćwiczenia na basenie angażują większość mięśni, a równocześnie nie są przeciążające dla organizmu. Woda dobrze wpływa na kondycję stawów, w porównaniu z aerobikiem ich obciążenie jest mniejsze. Decydując się na aqua aerobic, najlepiej zapisać się na grupowe zajęcia prowadzone pod okiem trenera. Jazda na rowerze – trening na rowerze jest bardzo skuteczny we wzmacnianiu mięśni nóg i spalaniu tłuszczu, dlatego jest szczególnie polecany osobom z nadwagą. Regularne przejażdżki (3–4 razy w tygodniu) pozwalają obniżyć także poziom „złego” cholesterolu i podwyższyć poziom „dobrego”. Warto jednak podczas przejażdżki zadbać o bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w kask, który będzie chronił głowę.

Ćwiczenia mają poprawić samopoczucie, a nie je pogorszyć, więc seniorzy powinni podejmować takie formy aktywności, które odpowiadają ich możliwościom zdrowotnym i nie będą dodatkowo pogłębiały schorzeń, z jakimi już się borykają. Z ruchu nie powinny natomiast rezygnować osoby z dolegliwością NTM. Na rynku dostępna jest cała gama produktów chłonnych, które nie tylko wchłaniają wilgoć, ale zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania różnych ćwiczeń. Jednorazowe majtki chłonne dzięki temu, że zakładane są jak zwykła bielizna, pozostają dyskretne i chronią przed nieprzyjemnym zapachem.

Zobacz też: Nietrzymanie moczu – poradnik

Warto ćwiczyć w każdym wieku!

– Lata mijają, my nie młodniejemy, ale to nie oznacza, że to co najlepsze już za nami! Wręcz przeciwnie, teraz kiedy dzieci mamy już odchowane, powinnyśmy bardziej pomyśleć o sobie, o tym, co sprawia nam przyjemność i zadbać o siebie! Nie bójmy się być czasami samolubne. To nic złego. Oczywiście dzieci będą potrzebowały nas zawsze, choćby przy opiece nad wnukami, ale warto powiedzieć wprost: „kochani, teraz mam chwilę dla siebie”. I co wtedy zrobić z tym wolnym czasem? Moje drogie, na pewno nie zamykajmy się w czterech ścianach, korzystajmy

z pięknej pogody, spotkajmy się ze znajomymi, bądźmy aktywne! – komentuje wyniki raportu Małgorzata Kalicińska, pisarka, ambasadorka kampanii „CoreWellness – wewnętrzna siła”.

Reklama

W naszym społeczeństwie pokutuje jeszcze przekonanie, że regularna aktywność fizyczna jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi młodych. Tymczasem to nie wiek, ale możliwości zdrowotne, poziom sprawności oraz wydolności ogólnej są podstawą przy wyborze właściwej formy ruchu. Uprawianie sportu nie tylko poprawi kondycję fizyczną seniora, ale także sprawi, że nabierze on energii i być może otworzy się na nowe kontakty. Dodatkowo umiarkowana aktywność fizyczna pozwoli też na większą niezależność osoby starszej.

– Regularne ćwiczenia po 50. roku życia mają ogromne znaczenie. Zapobiegają utracie masy mięśniowej. Z wiekiem zmniejsza się też ruchomość stawów. Nie da się zatrzymać tego procesu, ale dzięki regularnym ćwiczeniom można złagodzić jego objawy. A poza tym mają dobroczynny wpływ na nastrój, a nawet na pracę mózgu – komentuje Katarzyna Popławska, trener fitness.

Zobacz też: Komu grozi nietrzymanie moczu?

Źródło: materiały prasowe Tena/mn