Z końcem czerwca startuje kolejny etap ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie”. Przez całe wakacje po Polsce będzie podróżował specjalnie przystosowany bus, w którym wszyscy chętni bezpłatnie sprawdzą ciśnienie krwi, a także wiek swojego serca.

Po serii akcji bezpłatnych pomiarów ciśnienia i wieku serca organizowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju, organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” po raz kolejny wysyłają w Polskę swoje mobilne centrum badań. Warto wypatrywać oznakowanego logotypem akcji pojazdu na drogach – na wszystkich chętnych będzie czekać wykwalifikowana ekipa pielęgniarek, która nie tylko zmierzy bezpłatnie ciśnienie krwi, ale dodatkowo przy pomocy innowacyjnej aplikacji, przeprowadzi badanie wieku serca.

Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.

Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez stosowanie zdrowej diety, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej.

Bus odwiedzi 44 wybrane miasta – terminy i lokalizacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej kampanii www.cisnienienazycie.pl. Mieszkańcy Świdnicy już 24 i 25 czerwca jako pierwsi mogli sprawdzić, czy problem nadciśnienia tętniczego dotyczy także ich. W czerwcu bus odwiedzi również Lubiniec.

–Dzięki kolejnemu etapowi ogólnopolskiej społecznej kampanii, podczas którego umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań w podróżującym po naszym kraju busie „Ciśnienie na życie”, dotrzemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale również do mniejszych miast i wsi. Zapraszamy do rozmowy o sercu i profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, do oceny ryzyka zachorowania, ale także do pomiarów ciśnienia te osoby, które na co dzień nie poświęcają wiele czasu na profilaktykę chorób układu krwionośnego. A to przecież regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi są podstawą wczesnego rozpoznania oraz prawidłowego i skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego, a także szansą uniknięcia zagrażających życiu powikłań, jakimi są tętniaki aorty, udary czy zawał serca – zauważa prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.

Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl.

