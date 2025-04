Chore nerki nie bolą. Mogą one stopniowo tracić swoją funkcję, a my nie zauważymy objawów. Dlatego istnieje potrzeba przeprowadzania badań profilaktycznych. Wystarczy raz w roku, a w przypadku osób z grup ryzyka raz na pół roku, wykonać badanie krwi i moczu.

Przed chorobami nerek można się uchronić prowadząc zdrowy styl życia. Należy ograniczyć w diecie sól oraz ograniczyć przyjmowanie leków, które mogą uszkadzać nerki.

Częstymi powikłaniami chorób nerek są choroby układu krążenia, które są przyczyną 30% zgonów na świecie. Z drugiej zaś strony wahania ciśnienia prowadzą do uszkodzenia nerek.

Według dr Mazur największym problemem jest brak świadomości wśród Polaków. Prowadzone na całym świecie badania dowodzą, że odpowiednia profilaktyka zmniejsza roczny przyrost dializowanych o 7% i chroni przed śmiercią spowodowaną powikłaniami chorób nerek.

Źródło: „Mediaplanet” - dodatek tematyczny „Rzeczpospolitej”, marzec 2011/ak

