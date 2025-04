Słyszałam, że zamiast prostować zęby można założyć licówki. Czy to prawda? Co to takiego? Ile kosztuje zabieg?

Na pytanie odpowiad stomatolog Julita Wojtaszek-Lis

Za pomocą licówki można tylko „oszukać” drobne nieprawidłowości w ustawieniu zębów. Nie wyleczy się jednak w ten sposób wady zgryzu. Licówka jest formą uzupełnienia kosmetycznego. Wykonanie jej zaczyna się od przygotowania powierzchni zęba przez częściowe szlifowanie. Następnie lekarz pobiera wycisk, a technik wykonuje licówkę (może w niewielkim stopniu skorygować kształt czy położenie zęba). Stomatolog cementuje ją na zębie pacjenta.

Koszt to ok. 1200–1500 zł za jeden ząb.