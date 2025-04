W mojej miejscowości powstała ostatnio grota solna. Czy warto z niej korzystać? Właściciel mówi, że można tak wyleczyć prawie wszystko?

Porady lekarza:

To nie takie oczywiste, choć faktycznie leczenie solą jest metodą znaną od tysiącleci. Mikroklimat bogaty w aerozol solny pomaga leczyć zapalenia oskrzeli, astmę, wzmacnia układ krwionośny. Tyle że w sztucznych grotach solnych tego aerozolu jest niewiele (najwięcej jest go nad morzem i w naturalnych grotach solnych, np. w Wieliczce lub Bochni). Nie odradzam jednak pobytu w takiej miejskiej grocie solnej, bo daje możliwość zrelaksowania się i wyciszenia. A to na pewno dobrze wpływa na nasze zdrowie.