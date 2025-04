Chodzimy, biegamy, tańczymy... Stopy noszą nas przez całe życie. Czasem muszą dźwigać spory ciężar, zmieścić się w ciasne buty. Stąd takie dolegliwości jak odciski, modzele, halluksy, wrastające paznokcie i inne. Sprawdź, co możesz zrobić, aby pozbyć się problemów i ulżyć swoim stopom.

Reklama

1. Halluksy

Tworzą się, gdy na wielki palec u stóp stale wywierany jest duży nacisk, co powoduje zapalenie kaletki maziowej (jest to mała torebka, rodzaj wyściółki przy zakończeniach kości). Na bocznej krawędzi palucha powstaje spory, bardzo bolesny guz.

Aby zmniejszyć dolegliwości:

- noś specjalną wkładkę i osłony chroniące staw palucha przed otarciami i urazami;

- na noc włóż kliny prostujące duży palec (np. firmy Scholl).

2. Wrastający paznokieć

Przyczyną jest m.in. noszenie butów z wąskimi noskami lub zaokrąglanie brzegów paznokci podczas ich obcinania.

Aby zapobiec problemom, obcinaj paznokcie na prosto. Zgłoś się do kosmetyczki na zabieg założenia klamry lub specjalnej rurki korygującej.



3. Odciski

Są to zgrubienia naskórka z rdzeniem w środku. Powodują ból podczas chodzenia. Usuń odcisk za pomocą plastra (np. Compeed) lub idź na zabieg do pedikiurzystki.

4. Ostroga piętowa

Ostroga, czyli wyrośla, które tworzą się na spodzie pięty, uciskając więzadła i ścięgna, sprawia ogromny ból.

Noś specjalne wkładki odciążające pięty. Robi się je indywidualnie, na zamówienie, zlecenie wystawia ortopeda. Konieczna jest rehabilitacja

– zabiegi (m.in. laserowe), które zlikwidują stan zapalny i ból. Zalecane są ćwiczenia – pod okiem rehabilitanta.

Ból złagodzą też maść lub żel o działaniu przeciwzapalnym.

Reklama

5. Modzele

Są to skupiska zrogowaciałego naskórka. Przy silnym nacisku powodują piekący ból. Zmiany można usunąć samodzielnie za pomocą plastrów (np. Salve-quick) lub płynów (np. ABE).