Klasterowym bólom głowy towarzyszą także często bezsenność i depresja. Zaburzenia snu dokuczają dlatego, że ból pojawia się nieraz nocą i skutecznie utrudnia spanie. Chory unika więc często kładzenia się do łóżka, co zwiększa tylko jego zmęczenie i frustrację. Dolegliwości związane z klasterowym bólem głowy potęguje na pewno alkohol –(pity paradoksalnie z myślą, że przyniesie ulgę) – należy on do jedynych, znanych nam czynników wywołujących ten rodzaj bólu.

