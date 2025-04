Wyniki badania potwierdziły, że intensywne kolory ubrań osób prowadzących program telewizyjny mogą stanowić przeszkodę w uważnym śledzeniu przekazywanych treści i obrazów. Na przykład, czerwony strój prezentera i prezenterki przykuwał uwagę widza, ale osłabiał proces zapamiętywania komunikatu. Badani, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, przyswajali znacznie więcej informacji, gdy w nagranym materiale występowała prezenterka ubrana w granatowy strój lub też prezenter mający na sobie czarną marynarką.

Czy zapamiętywanie przekazu jest u odbiorców zależne od płci osoby prowadzącej program? Okazuje się, że tak, ale tylko w przypadku kobiet. Badanie pokazało, że zapamiętywały one więcej informacji wówczas, gdy nadawcą komunikatu był mężczyzna. Oglądając wiadomości prowadzone przez prezenterkę, mniejszą wagę przywiązywały do merytorycznej wartości otrzymanej informacji.

Atrakcyjność fizyczna prezentera czy prezenterki również nie zmniejsza motywacji odbiorcy do kodowania i przetwarzania informacji.

– Zjawisko zaobserwowane przez niektórych badaczy reklamy, że osoby atrakcyjne tak bardzo absorbują uwagę, iż na dalszy plan schodzi sam reklamowany produkt, w sytuacji odbioru komunikatu informacyjnego nie zostało potwierdzone. Atrakcyjne osoby prowadzące program telewizyjny, czy to z powodu wyglądu fizycznego, czy z powodu cech osobowości, są bardziej skuteczne w perswazji niż nadawcy nieatrakcyjni. A przez to sam przekaz wydaje się odbiorcy ciekawszy, skłaniający go do uważnego śledzenia i zapamiętywania – mówi Anna Brzozowska.

Analiza wykazała, że im wyższa była ocena atrakcyjności fizycznej prezenterki, tym lepiej badana osoba zapamiętywała komunikat. Zależność tę odnotowano zarówno u badanych kobiet, jak i mężczyzn.

– Wyniki badania mogą być cenne dla producentów, nadawców i samych dziennikarzy telewizyjnych. Wskazują bowiem na cechy poszczególnych „składników” programu, które zwiększają jego wartość informacyjną. Prezenter jest jednym z takich czynników, i co pokazują wyniki badań, nie pozostaje bez wpływu na siłę oddziaływania przekazu – podsumowuje autorka badania.

W badaniu przeprowadzonym przez Annę Brzozowską wzięło udział 80 osób, w wieku 20-40 lat, reprezentujących różne zawody.

Źródło: biuro Prasowe SWPS/ mk

