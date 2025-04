W okresie jesiennym wzmocnienie odporności naszego organizmu nie musi wcale oznaczać łykania niezliczonej ilości pastylek z witaminami i minerałami. Często wystarczy jedynie zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do przysłowiowego garnka. Podstawą są różnokolorowe warzywa, zwłaszcza czerwona papryka, pomidory, rośliny strączkowe, brokuły, por i seler. Co ciekawe, idealna na jesień może się okazać rzeżucha – zawiera bowiem dużo witaminy C, żelaza, magnezu oraz jodu.

