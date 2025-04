W myśl złotej zasady” łatwiej zapobiegać niż leczyć”, zachęcam do zapoznania się z kilkoma niezbędnymi wskazówkami, przydatnymi każdemu podróżnikowi, udającym się w tropiki:

Najważniejsze jest przestrzeganie higieny osobistej. Należy pamiętać o myciu rąk po wyjściu z toalety, po powrocie ze dworu, przed i po każdym posiłku.

Należy dbać o czystość wody pitnej. Powinniśmy spożywać wyłącznie wodę fabrycznie butelkowaną lub kapslowaną, po upewnieniu się, że nie była ona wcześniej otwierana. Jeśli już musimy skorzystać z wody niewiadomego pochodzenia, wtedy należy ją przegotować lub chemicznie oczyścić (w aptekach dostępne są specjalne preparaty do tego celu).

Pamiętajmy, że woda, której użyjemy do mycia zębów, też powinna być oczyszczona.

Powinniśmy również uważać na kostki lodu dodawane do napojów. Jest to zamrożona woda niewiadomego pochodzenia!

Należy jeść tylko świeżo gotowane i świeżo pieczone potrawy . Unikamy jedzenia wystawionego na zewnątrz, jeśli nie było pod przykryciem. Posiłek musi być przygotowywany na bieżąco.

Unikamy również kupowania lodów gałkowych. Jeśli już mamy olbrzymią ochotę na ten przysmak, lepiej kupić go w sklepie, zapakowanego fabrycznie.

Nie jemy surowych, ani nie przetwarzanych termicznie potraw. Rezygnujemy z mięsa, ryb, które mogą być niedogotowane, niedopieczone. Unikamy sałatek, sosów, majonezu.

Nie kupujemy jedzenia z ulicy.

Owoce i warzywa przed zjedzeniem należy osobiście umyć i obrać. Nie wolno kupować owoców już obranych. Należy również uważać na melony, gdyż w celu zwiększenia ich wagi i walorów smakowych, mogą być spryskane wodą przez sprzedawcę.

Nie należy jeść przetrzymywanych w lodówce potraw mięsnych, rybnych czy mlecznych, gdyż temperatura ta nie zabija większości patogenów odpowiedzialnych za zakażenie przewodu pokarmowego.

Każdy podróżnik, w myśl powyższych zasad, powinien kierować się regułą: „cook it, peel it or leave it” (ang.), czyli „ugotuj, obierz lub zostaw”. Chwila zapomnienia może poważnie nam zaszkodzić, dlatego lepiej nie ulegać jednorazowej pokusie skosztowania ryzykownej potrawy.

Jeśli chcemy przechować pewną ilość pożywienia w lodówce, pamiętajmy o kilku ważnych kwestiach:

unikamy rozmrażania i ponownego zamrażania produktów;

wydzielamy osobne miejsce w lodówce na surowe mięso i jaja, tak, aby nie stykały się one z innymi artykułami spożywczymi;

parzymy we wrzątku przez 10 sekund jaja, z których zamierzamy przygotować potrawy lub desery.

Starajmy się działać w myśl zasady: „przezorny zawsze ubezpieczony”.

