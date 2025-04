Osiem miesięcy temu usunięto mi kamienie żółciowe. Ostatnio po zjedzeniu smażonego kotleta mielonego miałam atak kolki żółciowej. Co powinnam jeść?

Reklama

Odpowiada dietetyk Agnieszka Leciejewska

Po usunięciu kamieni żółciowych powinna Pani cały czas stosować dietę lekkostrawną. Należy unikać tłuszczów zwierzęcych, dań smażonych i pieczonych na tłuszczu. Wywołują one napady kolki żółciowej. Jeśli dojdzie do ataku, przez kilka dni należy przestrzegać ścisłej diety. W pierwszym dniu pić tylko słabą niesłodzoną herbatę, przegotowaną wodę, ziołowe napary (z rumianku lub mięty). Jeśli poczuje się Pani lepiej, można jeść rzadkie kleiki na wodzie, rozcieńczone niekwaśne soki owocowe, a następnie drobne kaszki, sucharki oraz purée z ziemniaków i marchewki. Potem do kaszy manny lub purée można dodawać 2–3 łyżki mleka. W miarę poprawy samopoczucia, warto stopniowo wzbogacać menu, pamiętając, by wprowadzać do niego najwyżej dwa nowe produkty dziennie. Dobrze tolerowane są potrawy z dwukrotnie mielonego chudego mięsa drobiowego, gotowane i przetarte warzywa (marchew, buraki, seler, pietruszka), chudy twarożek, odrobina śmietanki, duszone jabłka oraz soki owocowe i warzywne.

Reklama

By w przyszłości uniknąć przykrych dolegliwości, radzę skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który ustali Pani odpowiednią dietę.