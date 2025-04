Kto najczęściej choruje na kamicę nerkową?



Jedną z najczęściej występujących chorób układu moczowego jest kamica nerkowa, która wg statystyk dotyka 6% populacji. Dużo bardziej narażeni są na nią mężczyźni, ale wśród chorych znajdują się nawet dzieci.

Na wystąpienie tej choroby mają wpływ czynniki genetyczne, rodzaj zażywanych leków, zakażenia dróg moczowych, ale przede wszystkim nieprawidłowa dieta obfitująca w duże ilości białka pochodzenia zwierzęcego. Dlatego przypadłość ta zazwyczaj zupełnie nie dotyczy wegetarian.

Reklama

Jak rozpoznać i jak leczyć kamicę nerkową?



Kamica nerkowa często przebiega bezobjawowo. Czasem sygnalizują ją bóle brzucha lub problemy z oddawaniem moczu. W przypadku wystąpienia choroby niezbędne jest podjęcie leczenia farmakologicznego, ale to nie wystarczy.

– Każdy rodzaj kamicy wymaga odrębnej terapii dietetycznej, eliminującej produkty oraz potrawy bogate w składniki odpowiedzialne za wytworzenie się kamieni w układzie moczowym. Ważne jest jednoczesne wprowadzenie do jadłospisu produktów, które poprawią stan zdrowia – tłumaczy Dorota Zdąbłarz-Mrozek, dietetyk medyczny z Instytutu FRAIS w Katowicach.

Najważniejszą zasadą obowiązującą przy każdym rodzaju diety, jest zwiększenie ilości wydalanego moczu. Oznacza to spożywanie dużej ilości płynów, minimum 2 litrów na dobę.

– Niech to będzie woda mineralna lub źródlana. Piwo, wbrew powszechnie panującej opinii, nie jest zbawienne dla nerek i nie zaleca się go w kuracji. Warto popijać wodę także w nocy, gdy stężenie składników moczu rośnie. Zmagający się z kamicą nerkową powinni zrezygnować z kawy, alkoholu i obficie solonych potraw. Przestrzeganie diety, przy farmakologicznym wsparciu, prowadzi do pełnego sukcesu – mówi Dorota Zdąbłarz-Mrozek.

fot. Dorota Zdąbłarz-Mrozek

A co wolno i czego nie wolno jeść przy konkretnym rodzaju kamicy nerkowej?

Kamica moczanowa



Kamica moczanowa stanowi bardzo częstą postać kamicy i nierzadko występuje u osób otyłych lub z zaburzeniami wchłaniania jelitowego. Pojawia się w momencie, gdy w drogach moczowych odkłada się mocznik.

Aby ograniczyć jego ilość, należy wykluczyć z diety tzw. puryny, które w procesie metabolizmu zamieniane są w mocznik. Ich głównym źródłem są mięsa.

Z diety osoby cierpiącej na kamicę moczanową muszą zniknąć: podroby, wieprzowina, śledzie, czekolada, grzyby, buliony mięsne, śliwki, borówki, kawior. Dopuszczalna dawka mięsa to 150g/dobę. Najlepiej jednak, by było ono drobiowe i gotowane (podobnie jak ryby). W zamian za to dozwolone są potrawy mączne. Koniecznie należy uwzględnić w diecie: mleko i jego przetwory, ziemniaki, buraki, marchew, orzechy, owoce i cukier.

Przykład obiadów: pierogi z truskawkami, ryż z jabłkami, pierogi ruskie, zupa pomidorowa z ryżem, gotowana wołowina z surówką z marchwi, jajko sadzone z ziemniakami, makaron ze szpinakiem i serem, kluski śląskie, zapiekanka ziemniaczana z warzywami i serem.

Zobacz też: Jak powinna wyglądać dieta osoby z kamicą nerkową?

Kamica szczawianowo-wapniowa



Kamica szczawianowo-wapniowa jest równie często pojawiającą się odmianą kamicy. W jej przypadku problemem są trudno rozpuszczalne złogi szczawianu. Należy więc wyeliminować go z diety.

Oznacza to całkowite wykluczenie: rabarbaru, szczawiu, buraków, szpinaku, agrestu, czekolady, mocnej kawy i herbaty, konserw, zup w proszku. Zaleca się także ograniczenie grochu, ziemniaków, marchwi i cukru! Pamiętajmy jednak, że ograniczenie nie oznacza całkowitego zrezygnowania z ulubionych przysmaków. Należy również zwracać baczną uwagę na etykiety produktów i unikać tych, które zawierają glutaminian sodu. Natomiast polecane produkty to: soki warzywno-owocowe, masło, warzywa i owoce, pełne ziarna zbóż, mięsa i ryby.

Przykład obiadu: galaretka rybna, kluski leniwe, ryba duszona w jarzynach z pełnoziarnistym makaronem, jajko sadzone z fasolką szparagową, bitki cielęce z surówką z kapusty, grillowana karkówka, wędzona makrela.

Kamica fosforanowo-wapniowa



Pojawienie się kamicy fosforanowo-wapniowej może być związane z zakażeniem bakteryjnym powodującym zasadowy odczyn moczu. Charakteryzuje się nadmiarem osadów zbudowanych z fosforanów. Istotnym jest, aby dieta osoby cierpiącej na ten rodzaj kamicy uwzględniała produkty zakwaszające mocz, ale należy uważać na wędliny i pieczywo, które często w procesie produkcji otrzymują dawkę fosforanów.

Zakazane są produkty takie jak: rośliny strączkowe, mleko, jaja, sery, potrawy obficie solone, wody mineralne alkaliczne. Zaleca się natomiast spożycie mięs, ryb, pieczywa, kasz, makaronów, masła, miodu i soków cytrusowych.

Przykład obiadu: zupa pomidorowa z kaszą, mizeria ze zrazami wołowymi i ziemniakami, ryż z kurczakiem, galaretka rybna, pierogi z mięsem lub ruskie, kasza z gulaszem mięsnym, łosoś grillowany.

Reklama

Kamica cystynowa



Nazwa „kamica cystynowa” pochodzi od jednego z aminokwasów – cystyny. W organizmie następuje jej zwrotne wchłanianie.

Głównym źródłem cystyny jest mięso, które należy wykluczyć z diety. W diecie wciąż pozostaje mleko i jego przetwory. Warto zainteresować się dietami wegetariańskimi, które wskazują substytuty mięsa.

Zobacz też: Jakie są rodzaje kamicy nerkowej?

Źródło: materiały prasowe Guarana Communications/mn