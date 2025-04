Herpesvirus variacella – to właśnie on jest odpowiedzialny i za ospę, i za półpasiec. Wirus ten trafia do naszego organizmu drogą kropelkową. A to znaczy, że wystarczy, aby ktoś chory na ospę kichnął lub kaszlnął w naszym towarzystwie, aby doszło do zarażenia.

Ospa czy półpasiec?

Najpierw łapiemy ospę – tylko raz, bo przechorowanie jej daje trwałą odporność. Wirus jednak nie opuszcza naszego organizmu, tylko uśpiony chowa się w zwojach nerwów czuciowych, w pobliżu rdzenia kręgowego. I czeka. Gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki, znów atakuje. Tym razem jednak nie powoduje ospy, a półpasiec. Uwaga! Osoba chora na półpasiec rozsiewa Herpesvirus variacella. A to znaczy, że może zarażać ospą osoby, które wcześniej jej nie miały!

Jakie są przyczyny półpaśca?

Pierwotną przyczyną jest wirus Herpesvirus variacella. Aby jednak mógł się on wywołać półpaśca, muszą pojawić się czynniki, które spowodują ponowną aktywację wirusa. Do najważniejszych należą:

osłabienie odporności - spowodowane złą dietą, przemęczeniem, w wyniku przechorowania grypy lub anginy, zmianą pór roku, wyziębieniem lub przegrzaniem organizmu,

- spowodowane złą dietą, przemęczeniem, w wyniku przechorowania grypy lub anginy, zmianą pór roku, wyziębieniem lub przegrzaniem organizmu, stres - szczególnie groźny jest przewlekły stres,

- szczególnie groźny jest przewlekły stres, wiek - najczęściej chorują osoby po pięćdziesiątce,

- najczęściej chorują osoby po pięćdziesiątce, chemioterapia i radioterapia - osoby po tych zabiegach chorują częściej.

Leczenie półpaśca

W wielu przypadkach wystarczy stosowanie leków przeciwbólowych, a organizm sam poradzi sobie z wirusem. Jeśli objawy (tj. ból wzdłuż zajętego nerwu) są bardzo nasilone, konieczne bywa zastosowanie preparatów przeciwbólowych w zastrzykach oraz zastrzyków z wit B1 i B12 (przyspieszają regenerację uszkodzonych przez wirusa nerwów).

