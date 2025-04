Zapalenie pęcherza to jedno z najbardziej uciążliwych schorzeń. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, głównie z powodu budowy anatomicznej. U pań cewka moczowa jest krótka i znajduje się w pobliżu pochwy. To sprzyja przedostawaniu się bakterii z okolic intymnych do pęcherza.

Profilaktyka na co dzień

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, warto przestrzegać kilku ważnych zasad.

1. Dużo pij – codziennie 4–6 szklanek wody, soków lub ziołowych herbatek (oprócz kawy, herbaty i napojów gazowanych). Nerki produkują wtedy więcej moczu, który wypłukuje bakterie z błon śluzowych układu moczowego oraz pęcherza. Poza tym

w rozrzedzonym moczu bakterie znacznie trudniej się mnożą.

2. Korzystaj z toalety wtedy, kiedy powinnaś. Wstrzymywanie moczu zwiększa ryzyko zapalenia pęcherza. Zadbaj także o to, by oddać mocz do końca, gdyż jego zaleganie sprzyja infekcjom.

3. Kontroluj stan układu moczowego. Raz w roku powinnaś wykonać badanie ogólne moczu.

Systematycznie odwiedzaj ginekologa. Infekcje intymne często przenoszą się bowiem na pęcherz.

Bardzo ważna higiena

Dzięki niej unikniesz infekcji.

1. Podmywaj się dwa razy dziennie. Po skorzystaniu z toalety podcieraj się od przodu do tyłu. Używaj preparatów do higieny intymnej o neutralnym pH, z pałeczkami kwasu mlekowego. Dla układu moczowego zdrowszy jest prysznic niż długie kąpiele w wannie.

2. Noś bawełnianą, przewiewną oraz luźną bieliznę.

3. W publicznych toaletach nigdy nie siadaj na desce klozetowej lub używaj specjalnych nakładek.

4. Nie używaj silnie drażniących środków piorących i dezodorantów intymnych.



Domowe sposoby

Jedz żurawiny i pij z nich sok. Zawierają bowiem substancje, które usuwają bakterie ze ścian pęcherza.