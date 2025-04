Uczeni zebrali dane z wielu badań. Pacjentom głównie ze Stanów Zjednoczonych, Belgii, Finlandii i Holandii zmierzono poziom tego pierwiastka oraz określono ryzyko wystąpienia raka pęcherza. Stwierdzono dzięki temu istotny efekt ochronny selenu, zwłaszcza wśród kobiet, co tłumaczy się odmiennością metabolizmu związków selenu u przedstawicielek płci pięknej. Selen jest jednym z podstawowych mikroelementów wchodzących w skład około 25 białek zwanych selenoproteinami. Większość selenoprotein jest enzymami o właściwościach antyoksydacyjnych, chroniących komórki przed szkodliwymi produktami metabolizmu tlenowego.Głównym źródłem selenu są rośliny rosnące na glebach z dużą ilością tego pierwiastka oraz mięso zwierząt roślinożernych jedzących trawę z bogatych w selen pastwisk. Inne produkty to np. drożdże piwowarskie, produkty pełnoziarniste, szparagi czy czosnek. Autorzy badań podkreślają jednak, że zanim pojawią się nowe zalecenia dietetyczne uwzględniające efekt protekcyjny selenu potrzeba jeszcze kilku nowych doświadczeń by potwierdzić jego dobroczynne właściwości. Już podejmuje się kroki w tym kierunku. Naukowcy będą teraz sprawdzać jaka dokładnie dawka dzienna selenu jest potrzebna dla uzyskania pozytywnych skutków. (kp/pk)

