Wybrałam się do lekarza, bo dokucza mi kaszel. Myślałam, że to jakaś infekcja, tymczasem internista przepisał mi leki na żołądek. Dlaczego?

Bogusława C. z Torunia

Kaszel nie zawsze oznacza infekcję. Jeśli jest raz wilgotny, raz suchy, nasila się w nocy, może być jednym z objawów zapalenia błony śluzowej żołądka oraz refluksu. Choroba polega na nieprawidłowym cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, co wywołuje jego podrażnienie. Pacjenci narzekają na poranną suchość gardła i chrypkę oraz niesmak w ustach. Dolegliwości nasilają się jesienią i wczesną wiosną. Lekarz po zebraniu szczegółowego wywiadu może zlecić rentgen klatki piersiowej i konsultację u laryngologa, aby potwierdzić diagnozę. Przepisuje leki zmniejszające kwaśność treści żołądkowej. Ułatwiają one gojenie się błony śluzowej gardła. Może to trwać nawet 2–3 tygodnie.