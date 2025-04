Dlaczego boli głowa?

Może niektórym wydać się to paradoksalne, ale sam mózg nie boli. Ból, który odczuwamy, jako „ból głowy” odbierają inne struktury wewnątrz czaszki: duże naczynia (koło tętnicze Willisa i pierwsze kilka centymetrów jego większych odgałęzień), tętnice opony twardej, duże żyły i zatoki żylne opony twardej oraz części opony będące w pobliżu naczyń krwionośnych. Wśród „bolących” struktur na zewnątrz czaszki należy wymienić: tętnicę szyjną zewnętrzną i jej odgałęzienia, mięśnie owłosionej skóry głowy i szyi, nerwy szyjne i korzenie nerwowe, błonę śluzowa zatok oraz zęby.

Zapalenie zatok

Ostrym zapaleniem zatok nazywamy epizodyczny proces zapalny, który po przeprowadzonym leczeniu, nie pozostawia istotnych uszkodzeń błony śluzowej w zatokach.

Zakażenie zatok najczęściej jest spowodowane przez infekcje wirusowe, paciorkowcowe, gronkowcowe, rzadko przez bakterie beztlenowe. Nie należy również zapominać o możliwości etiologii mieszanej. Najlepiej zbadany i najbardziej dokuczliwy jest ból głowy odczuwany podczas ostrego ropnego zapalenia zatok. Ból taki jest miejscowy oraz może być rzutowany na pobliskie obszary. Dystrybucja bólu oczywiście jest zależna od zajętych zatok. Dlatego: inaczej opisywany jest ból przy zapaleniu zatok szczękowych, a inaczej przy zajęciu zatoki klinowej. Informacje na temat charakterystyki bólu w zależności od zajętej zatoki znajdą Państwo w innych opracowaniach naszego portalu.

Dużo słabiej poznany jest ból głowy w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok nosowych. Uważa się, iż nawrót dolegliwości w przebiegu tego schorzenia świadczy zazwyczaj o nawrocie fazy ostrej.

Ból w zapaleniu zatok

Ból zazwyczaj jest opisywany, jako rozpierający, pulsujący. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest to, że zwiększa swoje nasilenie, podczas gdy chory pochyla głowę do przodu i do dołu oraz to, iż częściowo ustępuje bezpośrednio po usunięciu treści zajętej zatoki.

Warto wspomnieć o mało znanej przyczynie bólu głowy, którą jest obecność styku śluzówek nosa (mucosal contact point headache). Ból w tej jednostce chorobowej jest zlokalizowany w okolicy oczodołowej, niedaleko wewnętrznych kącików oczu lub w okolicy jarzmowej.

